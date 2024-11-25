Пентагон: Немає ознак присутності військових КНДР на території України

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з КНДР перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Сінгх: "Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР".

Реклама:

Деталі: Вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області, яка межує з Україною. Однак, за словами Сінгх, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.

Що було раніше: Перед цим начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

Передісторія:

РЕКЛАМА: