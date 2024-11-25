Пентагон: Немає ознак присутності військових КНДР на території України
Представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з КНДР перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку.
Джерело: "Укрінформ"
Пряма мова Сінгх: "Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР".
Деталі: Вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області, яка межує з Україною. Однак, за словами Сінгх, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.
Що було раніше: Перед цим начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.
Передісторія:
- 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
- У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
- Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.