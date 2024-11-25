Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Пентагон: Немає ознак присутності військових КНДР на території України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 листопада 2024, 23:15
Пентагон: Немає ознак присутності військових КНДР на території України
Сабріна Сінгх, фото: Getty Images

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що Міноборони США не бачить жодних ознак, які вказували б на те, що військові з КНДР перебувають на окупованих територіях України або просуваються в цьому напрямку.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Сінгх: "Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР".

Реклама:

Деталі: Вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області, яка межує з Україною. Однак, за словами Сінгх, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано.

Що було раніше: Перед цим начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
  • У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
  • Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

КНДРвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію спадщиною людства

Джерела: Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні, зустрівся з Венсом і Волтцом

Графіки відключення світла на п'ятницю: енергетики оприлюднили обмеження

Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків

Кулеба прокоментував співробітництво з Гарвардом: Не передбачає переїзду до США

Колишній глава МЗС Кулеба працевлаштувався в США

Усі новини...
КНДР
Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
ЦПД: Військових з КНДР частково перекинули в Бєлгородську область РФ
Останні новини
21:48
Росіяни запустили ударні безпілотники в кілька областей
21:31
ЗМІ: На антиурядових протестах у Грузії затримали українця
21:30
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила короткий список номінантів
21:26
ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію спадщиною людства
21:20
Meta інвестує $10 мільярдів у новий дата-центр та шукає де купити ядерну енергію
21:15
Росіяни атакували Чернігівщину: поранений чоловік
20:59
Російські пісні не зникли: що слухали українці в Apple Music та Spotify у 2024 році
20:57
В ефірі українських телеканалів з’явились проросійські ролики через хакерську атаку
20:50
Зеленський висловився про Будапештський меморандум: Жодного дня не працював
20:42
Смичком по ракеті. Композитор Роман Григорів випустив альбом "Irrenaissance"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: