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Пентагон: Нет признаков присутствия военных КНДР на территории Украины

Станислав ПогориловПонедельник, 25 ноября 2024, 23:15
Пентагон: Нет признаков присутствия военных КНДР на территории Украины
Сабрина Сингх, фото: Getty Images

Представительница Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге, что Минобороны США не видит никаких признаков, которые указывали бы на то, что военные из КНДР находятся на оккупированных территориях Украины или продвигаются в этом направлении.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Сингх: "Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР".

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Детали: Она отметила, что Пентагон может подтвердить присутствие военных Северной Кореи в Курской области, которая граничит с Украиной. Однако, по словам Сингх, никаких передвижений подразделений с военными КНДР на украинскую территорию не зафиксировано.

Что предшествовало: Перед этим начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.

Предыстория:

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  • 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
  • В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
  • На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

КНДРвойнаУкраина
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