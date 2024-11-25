Пентагон: Нет признаков присутствия военных КНДР на территории Украины

Представительница Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге, что Минобороны США не видит никаких признаков, которые указывали бы на то, что военные из КНДР находятся на оккупированных территориях Украины или продвигаются в этом направлении.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Сингх: "Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР".

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Детали: Она отметила, что Пентагон может подтвердить присутствие военных Северной Кореи в Курской области, которая граничит с Украиной. Однако, по словам Сингх, никаких передвижений подразделений с военными КНДР на украинскую территорию не зафиксировано.

Что предшествовало: Перед этим начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.

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