В ГУР перехопили розмову солдатів КНДР у Курській області
Вівторок, 26 листопада 2024, 10:45
Українські розвідники перехопили розмову північнокорейських військових, яких Росія розмістила в Курській області.
Джерело: ГУР
Деталі: Зокрема черговий на рації північний кореєць проводить сеанс перевірки зв’язку та підганяє солдатів.
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"Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад", ― прокричав корейською військовий.
Передісторія:
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- 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
- У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
- Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.