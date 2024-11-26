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В ГУР перехватили разговор солдат КНДР в Курской области

Алена МазуренкоВторник, 26 ноября 2024, 10:45
В ГУР перехватили разговор солдат КНДР в Курской области
фото: getty images

Украинские разведчики перехватили разговор северокорейских военных, которых Россия разместила в Курской области.

Источник: ГУР

Детали: В частности дежурный на рации северокореец проводит сеанс проверки связи и подгоняет солдат.

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"Быстро выходите! Быстрее, быстрее двигайтесь назад", - прокричал на корейском военный.

 

Предыстория:

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  • 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди северокорейских военных, воюющих на стороне РФ на Курщине уже есть потери.
  • За третий квартал 2024 года в Россию приехало рекордное количество граждан Северной Кореи, которые указали целью поездки обучение на фоне сообщений о переброске солдат КНДР для участия в войне против Украины.
  • В Госдепе США заявили, что успех России на поле боя с использованием северокорейских военных будет зависеть от уровня их интеграции в российскую армию.
  • На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.
  • Кроме того, по данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

КНДРКурская область войнаразведка
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