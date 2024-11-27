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Байден звернувся до Конгресу із запитом виділити додаткових $24 млрд для України – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 27 листопада 2024, 06:21
Байден звернувся до Конгресу із запитом виділити додаткових $24 млрд для України – ЗМІ
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової підтримки України.

Джерело: New York Post з посиланням на Politico.Pro

Деталі: Згідно з повідомленням, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією. 

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Із загальної суми 24 мільярди доларів, 8 мільярдів передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком, піддаючи запит різкій критиці.

"Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", – написав сенатор Майк Лі із штату Юта у соціальній мережі X.

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Передісторія:

  • Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки забезпечать Україні все необхідне, щоб "воювати впродовж 2025 року".
  • 20 листопада адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу – приблизно 4,65 мільярда доларів.

БайденСШАдопомога Україні
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