Байден звернувся до Конгресу із запитом виділити додаткових $24 млрд для України – ЗМІ

Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової підтримки України.

Джерело: New York Post з посиланням на Politico.Pro

Деталі: Згідно з повідомленням, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

Із загальної суми 24 мільярди доларів, 8 мільярдів передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком, піддаючи запит різкій критиці.

"Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", – написав сенатор Майк Лі із штату Юта у соціальній мережі X.

