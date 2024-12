Байден обратился к Конгрессу с запросом выделить дополнительных $24 млрд для Украины – СМИ

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной поддержки Украины.

Источник: New York Post со ссылкой на Politico.Pro

Детали: Согласно сообщению, административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", – написал сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.

