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З початку повномасштабної війни у запас звільнили понад 40 генералів за станом здоров′я – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 27 листопада 2024, 08:56
З початку повномасштабної війни у запас звільнили понад 40 генералів за станом здоров′я – ЗМІ
Фото: Інформатор

За даними Головного управління комунікацій Збройних сил, від початку повномасштабної війни за станом здоров’я з військової служби у запас було звільнено 41 особу вищого офіцерського складу.

Джерело: дані ГУ комунікацій ЗСУ у відповідь на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "За інформацією, наданою кадровим центром Збройних сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу".

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Деталі: Повідомляється, що також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

"Радіо Свобода" уточнює, що до вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

"Запит "Радіо Свобода" стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій", - говориться у повідомленні.

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Що було раніше:

  • За даними  "Української правди", у березні ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з військової служби за станом здоров’я. Залужний і Шаптала були звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що Залужний взимку, ще до призначення його на посаду посла, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії.
  • У квітні колишня очільниця медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку. Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.
  • У листопаді екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК.

Збройні силивійнаУкраїна
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