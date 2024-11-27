З початку повномасштабної війни у запас звільнили понад 40 генералів за станом здоров′я – ЗМІ

За даними Головного управління комунікацій Збройних сил, від початку повномасштабної війни за станом здоров’я з військової служби у запас було звільнено 41 особу вищого офіцерського складу.

Джерело: дані ГУ комунікацій ЗСУ у відповідь на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "За інформацією, наданою кадровим центром Збройних сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу".

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Деталі: Повідомляється, що також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

"Радіо Свобода" уточнює, що до вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

"Запит "Радіо Свобода" стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій", - говориться у повідомленні.

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