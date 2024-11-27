С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ

По данным Главного управления коммуникаций Вооруженных сил, с начала полномасштабной войны по состоянию здоровья с военной службы в запас был уволен 41 человек высшего офицерского состава.

Источник: данные ГУ коммуникаций ВСУ в ответ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "По информации, предоставленной кадровым центром Вооруженных сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава".

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Детали: Сообщается, что также за этот период один военный высшего офицерского состава был принят на военную службу.

"Радио Свобода" уточняет, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, которые занимают стратегические командные должности или имеют высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

"Запрос "Радио Свобода" касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения по заключению военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.

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