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С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ

Станислав ПогориловСреда, 27 ноября 2024, 08:56
С начала полномасштабной войны в запас уволили более 40 генералов по состоянию здоровья – СМИ
Фото: Информатор

По данным Главного управления коммуникаций Вооруженных сил, с начала полномасштабной войны по состоянию здоровья с военной службы в запас был уволен 41 человек высшего офицерского состава.

Источник: данные ГУ коммуникаций ВСУ в ответ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "По информации, предоставленной кадровым центром Вооруженных сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава".

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Детали: Сообщается, что также за этот период один военный высшего офицерского состава был принят на военную службу.

"Радио Свобода" уточняет, что в высший офицерский состав обычно входят офицеры, которые занимают стратегические командные должности или имеют высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

"Запрос "Радио Свобода" касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения по заключению военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало:

  • По данным "Украинской правды", в марте экс-глава ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптала были уволены с военной службы по состоянию здоровья. Залужный и Шаптала были уволены по заключению ВВК о непригодности к военной службе с изъятием с воинского учета.
  • Позже СМИ сообщили, что Залужный зимой, еще до назначения его на должность посла, прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии.
  • В апреле бывшая руководительница медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с воинского учета. Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.
  • В ноябре экс-командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля уволили с военной службы на основании заключения ВВК.

Вооруженные силывойнаУкраина
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