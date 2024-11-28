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Росіяни вдарили по інфраструктурі на Сумщині – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 07:20
Росіяни вдарили по інфраструктурі на Сумщині – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 28 листопада російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "28 листопада росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби".

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Деталі: Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Влада закликає мешканців перебувати в укриттях.

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Сумська областьракетний удар
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