Росіяни вдарили по інфраструктурі на Сумщині – ОВА
Четвер, 28 листопада 2024, 07:20
Вранці 28 листопада російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "28 листопада росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі необхідні служби".
Реклама:
Деталі: Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Влада закликає мешканців перебувати в укриттях.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.
- Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.