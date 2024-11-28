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Россияне ударили по инфраструктуре на Сумщине – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 07:20
Россияне ударили по инфраструктуре на Сумщине – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 28 ноября российские оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре в Сумской области.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. На месте работают все необходимые службы".

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Детали: Последствия вражеской атаки уточняются.

Власти призывают жителей находиться в укрытиях.

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Сумская областьракетный удар
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