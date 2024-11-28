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Подозреваемому в сливе позиций ВСУ псевдоактивисту Стахиву продлили арест, но разрешили залог

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 15:51
Подозреваемому в сливе позиций ВСУ псевдоактивисту Стахиву продлили арест, но разрешили залог
Стахив. фото - "Суспільне"

Суд оставил подозреваемого в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве псевдоактивиста Остапа Стахива под стражей, однако определил ему альтернативу залога.

Источник: Zaxid.net

Детали: В четверг 28 ноября Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 декабря для провокатора Остапа Стахива и назначил 908,4 тысяч гривен залога.

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Меру пресечения Стахиву продлили со второй попытки: 27 ноября заседание перенесли, поскольку адвокат подозреваемого Николай Креминец не мог участвовать в слушании.

На заседание приходили сторонники Стахива, которые провоцировали прокурора и шумели в суде. Залог для псевдоактивиста определила судья Галицкого райсуда Львова Ирина Волоско.

Что предшествовало: 2 октября 2024 года суд с пятой попытки избрал меру пресечения в виде безальтернативного ареста псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве.

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По материалам дела, Стахив во время эфира распространил информацию о расположении личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области, с возможностью их идентификации на местности. В дальнейшем подозреваемый публично распространил видеозапись прямого эфира на собственной странице в Facebook и Telegram-канале.

Кроме этого, подозреваемый реализовал преступную схему завладения средствами граждан под предлогом обучения в Интернете. Стахив организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине.

Предыстория:

провокациимошенничествоЛьвов
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