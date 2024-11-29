СМИ идентифицировали более 80 тысяч погибших в Украине российских военных
Би-би-си совместно с российским изданием "Медиазона" и волонтерами установили имена 80 973 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: Русская служба BBC
Детали: Отмечается, что анализ проводили на основе открытых данных – например фотографии с похорон, информация о погибших на войне на сайтах местных властей, новости в СМИ, публикации родственников или посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения, и т.п.
СМИ пришли к выводу, что сейчас продолжается стремительный рост потерь среди россиян, подписавших контракт с Минобороны РФ после полномасштабного вторжения. Многие из них гибнут в течение 2-4 недель после отправки на фронт, некоторые – через несколько дней.
"Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. Год назад – в ноябре 2023 года – добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.
Доля осужденных, отправленных на фронт из мест лишения свободы, наоборот, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас – только 18%. Но подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему расположены на передовой и забирают на себя часть боевой нагрузки", – пишет Русская служба BBC.
Сейчас в лидеры по числу подтвержденных потерь вышли Башкортостан, Татарстан и Свердловская область РФ.
Последняя оказалась в этом списке после начала мобилизации и массовой вербовки на фронт из колоний, поскольку в регионе есть много промышленных предприятий и ряд крупных исправительных колоний.
"Татарстан вошел в тройку регионов с наивысшим числом подтвержденных потерь в 2024 году. И это, в первую очередь, связано с активной работой местных волонтеров, которые собирают данные о погибших. Знакомые и родственники участников войны присылают и публикуют информацию о погибших в местных сообществах, часто сообщая о тех случаях, которые не афишировались местными властями", – пишет издание.
Журналисты отмечают, что в связи с этим, цифра погибших из Татарстана может быть максимально близка к реальному числу погибших-выходцев из этой республики.
Вместе с тем данные по другим регионам гораздо менее полные, поскольку там нет столь активных волонтеров, а местные власти часто оказывают давление на журналистов и родственников погибших, призывая "лишний раз не писать" о потерях.
В пересчете на душу населения по числу потерь лидируют Тыва, Бурятия и Алтай, а самые низкие показатели – в Москве и Санкт-Петербурге.
"Наши подсчеты показывают, что мужчина из Тывы имеет в девять раз больше шансов погибнуть на войне, чем житель Москвы. По меньшей мере 52% всех погибших – люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны", – пишет издание.
Журналисты отмечают, что реальное число россиян, пришедших в армию с гражданки и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку аналитики не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных ими погибших.
Но в связи с тем, что некрологи большинства из них сопровождаются фотографиями мужчин в гражданской одежде, то журналисты предполагают, что они могли попасть на фронт по мобилизации или добровольно подписали контракты.
Предыстория:
- Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия продолжает нести огромные потери в захватнической войне против Украины. В частности, в октябре количество убитых и раненых оккупантов было наибольшим с начала полномасштабного вторжения. В то же время журналисты отмечали, что российскую армию вряд ли можно назвать истощенной, поскольку в первой половине 2024 года РФ удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.
- Генштаб ВСУ по состоянию на утро 29 ноября оценивает российские потери в 738 тысяч убитыми и ранеными.
- Издание The Economist в ноябре писало, что Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за почти три года полномасштабного вторжения России, еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения.
- В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.