СМИ идентифицировали более 80 тысяч погибших в Украине российских военных

Би-би-си совместно с российским изданием "Медиазона" и волонтерами установили имена 80 973 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: Русская служба BBC

Детали: Отмечается, что анализ проводили на основе открытых данных – например фотографии с похорон, информация о погибших на войне на сайтах местных властей, новости в СМИ, публикации родственников или посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения, и т.п.

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СМИ пришли к выводу, что сейчас продолжается стремительный рост потерь среди россиян, подписавших контракт с Минобороны РФ после полномасштабного вторжения. Многие из них гибнут в течение 2-4 недель после отправки на фронт, некоторые – через несколько дней.

ИнфографИка ВВС

"Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. Год назад – в ноябре 2023 года – добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.

Доля осужденных, отправленных на фронт из мест лишения свободы, наоборот, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас – только 18%. Но подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему расположены на передовой и забирают на себя часть боевой нагрузки", – пишет Русская служба BBC.

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Сейчас в лидеры по числу подтвержденных потерь вышли Башкортостан, Татарстан и Свердловская область РФ.

ИнфографИка ВВС

Последняя оказалась в этом списке после начала мобилизации и массовой вербовки на фронт из колоний, поскольку в регионе есть много промышленных предприятий и ряд крупных исправительных колоний.

"Татарстан вошел в тройку регионов с наивысшим числом подтвержденных потерь в 2024 году. И это, в первую очередь, связано с активной работой местных волонтеров, которые собирают данные о погибших. Знакомые и родственники участников войны присылают и публикуют информацию о погибших в местных сообществах, часто сообщая о тех случаях, которые не афишировались местными властями", – пишет издание.

ИнфографИка ВВС

Журналисты отмечают, что в связи с этим, цифра погибших из Татарстана может быть максимально близка к реальному числу погибших-выходцев из этой республики.

Вместе с тем данные по другим регионам гораздо менее полные, поскольку там нет столь активных волонтеров, а местные власти часто оказывают давление на журналистов и родственников погибших, призывая "лишний раз не писать" о потерях.

В пересчете на душу населения по числу потерь лидируют Тыва, Бурятия и Алтай, а самые низкие показатели – в Москве и Санкт-Петербурге.

ИнфографИка ВВС

"Наши подсчеты показывают, что мужчина из Тывы имеет в девять раз больше шансов погибнуть на войне, чем житель Москвы. По меньшей мере 52% всех погибших – люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что реальное число россиян, пришедших в армию с гражданки и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку аналитики не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных ими погибших.

Но в связи с тем, что некрологи большинства из них сопровождаются фотографиями мужчин в гражданской одежде, то журналисты предполагают, что они могли попасть на фронт по мобилизации или добровольно подписали контракты.

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