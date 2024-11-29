ЗМІ: Шість тисяч військових повернулися на службу після СЗЧ за останній місяць

За останній місяць до військових частин після СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело у Генштабі

Дослівно: "За останній місяць на службу до своїх частин після СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців.

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