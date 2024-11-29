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ЗМІ: Шість тисяч військових повернулися на службу після СЗЧ за останній місяць

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 листопада 2024, 18:13
ЗМІ: Шість тисяч військових повернулися на службу після СЗЧ за останній місяць
Фото - Getty Images

За останній місяць до військових частин після СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело у Генштабі

Дослівно: "За останній місяць на службу до своїх частин після СЗЧ повернулися 6 тисяч військовослужбовців.

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Передісторія:

  • 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.
  • 21 листопада Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.
  • 20 серпня парламент ухваленим законом зняв кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.
  • Раніше у п'ятницю повідомили, що згідно з новим законодавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.

арміяЗбройні сили
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