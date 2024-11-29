СМИ: Шесть тысяч военных вернулись на службу после "самоволки" за последний месяц
Пятница, 29 ноября 2024, 18:13
За последний месяц в воинские части после СЗЧ вернулись 6 тысяч военнослужащих.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Генштабе
Дословно: "За последний месяц на службу в свои части после СЗВ вернулись 6 тысяч военнослужащих.
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Предыстория:
- 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.
- 21 ноября Верховная Рада в целом поддержала проект закона о добровольном возвращении на службу за первое СЗЧ или дезертирство.
- 20 августа парламент принятым законом снял уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир позволит продолжить службу.
- Ранее в пятницу сообщили, что согласно новому законодательству, у военных, которые впервые самовольно оставили место несения службы, есть месяц - до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.