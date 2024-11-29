СМИ: Шесть тысяч военных вернулись на службу после "самоволки" за последний месяц

За последний месяц в воинские части после СЗЧ вернулись 6 тысяч военнослужащих.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в Генштабе

Дословно: "За последний месяц на службу в свои части после СЗВ вернулись 6 тысяч военнослужащих.

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