Печерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію
Печерський суд вирішив задовольнити позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до ЦПК та його голови правління Віталія Шабуніна і зобов'язав ЦПК і Шабуніна спростувати інформацію про те, що Углава зливав інформацію фігурантам розслідування.
Джерело: документ, наданий УП, ЦПК
Деталі: Суддя Печерського районного суду Києва Вовк С.В. розглянув позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до ЦПК та його голови правління Віталія Шабуніна про "захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної репутації" і вирішив його задовольнити.
Зокрема, суд вирішив визнати недостовірною та такою, що принижує честь та гідність та ділову репутацію Углави, інформацію із відео Youtube-каналу ЦПК "Вчепився за посаду/Поліграф виправдав замдиректора НАБУ Гізо Углаву?|Шабунін".
Це стосується фрагментів, де говориться про те, що Углава зливав інформацію фігурантам розслідування і пройшов поліграф у псевдоексперта, намагаючись відмазатись.
ЦПК та Шабуніна зобов'язали протягом 10 днів з моменту набрання законної сили рішення суду розмістити на каналі відеозапис, у якому Шабунін повідомить про те, що поширена раніше інформація про Углаву "є недостовірною та зачитати резолютивну частину рішення суду у даній справі"
Апеляцію на рішення Печерського суду можна подати протягом 30 днів із дня його проголошення 4 листопада.
Відзначимо, що рішення приймав одіозний суддя Сергій Вовк відомий неоднозначною репутацією. Він очолював колегії, які відправили у в'язницю Юрія Луценка та в.о. міністра оборони Валерія Іващенка. Він же дозволив Андрію Портнову, ексзаступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича, стягнути з держави 7 мільйонів гривень за нібито шкоду репутації. В 2011 році саме Портнов, будучи членом Вищої ради юстиції, перевіряв прохання про звільнення Вовка і дійшов висновку, що скарга на суддю безпідставна.
Після Революції Гідності Вовку оголосили підозру в ухваленні завідомо неправосудного рішення, яким він заочно забрав у громадянинки автомобіль і квартиру. Суддю кілька разів відстороняли від посади. Але до роботи він все одно повертався.
Оновлено: Згодом у ЦПК повідомили, що будуть подавати апеляцію. Там також повідомили, що не отримали копії рішення суду: "Ба більше — справу Вовк розглядав без жодного засідання (у письмовому провадженні). Окільки, на думку судді, ця справа є "малозначною".
Нагадаємо:
- У липні перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що подав позов про захист честі та гідності проти Центру протидії корупції та особисто голови правління Віталія Шабуніна, вимагає спростувати інформацію про його причетності до витоку даних досудового розслідування НАБУ. У ЦПК відреагували на звинувачення.
- У вересні директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву.
- Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
- 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
- Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.
- 12 липня Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.
- 15 липня Углава розповів, що пройшов опитування в рамках проведення службового розслідування щодо витоку інформації слідства з бюро.