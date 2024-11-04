Печерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію

Печерський суд вирішив задовольнити позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до ЦПК та його голови правління Віталія Шабуніна і зобов'язав ЦПК і Шабуніна спростувати інформацію про те, що Углава зливав інформацію фігурантам розслідування.

Джерело: документ, наданий УП, ЦПК

Деталі: Суддя Печерського районного суду Києва Вовк С.В. розглянув позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до ЦПК та його голови правління Віталія Шабуніна про "захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної репутації" і вирішив його задовольнити.

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Зокрема, суд вирішив визнати недостовірною та такою, що принижує честь та гідність та ділову репутацію Углави, інформацію із відео Youtube-каналу ЦПК "Вчепився за посаду/Поліграф виправдав замдиректора НАБУ Гізо Углаву?|Шабунін".

Це стосується фрагментів, де говориться про те, що Углава зливав інформацію фігурантам розслідування і пройшов поліграф у псевдоексперта, намагаючись відмазатись.

ЦПК та Шабуніна зобов'язали протягом 10 днів з моменту набрання законної сили рішення суду розмістити на каналі відеозапис, у якому Шабунін повідомить про те, що поширена раніше інформація про Углаву "є недостовірною та зачитати резолютивну частину рішення суду у даній справі"

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Апеляцію на рішення Печерського суду можна подати протягом 30 днів із дня його проголошення 4 листопада.

Відзначимо, що рішення приймав одіозний суддя Сергій Вовк відомий неоднозначною репутацією. Він очолював колегії, які відправили у в'язницю Юрія Луценка та в.о. міністра оборони Валерія Іващенка. Він же дозволив Андрію Портнову, ексзаступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича, стягнути з держави 7 мільйонів гривень за нібито шкоду репутації. В 2011 році саме Портнов, будучи членом Вищої ради юстиції, перевіряв прохання про звільнення Вовка і дійшов висновку, що скарга на суддю безпідставна.

Після Революції Гідності Вовку оголосили підозру в ухваленні завідомо неправосудного рішення, яким він заочно забрав у громадянинки автомобіль і квартиру. Суддю кілька разів відстороняли від посади. Але до роботи він все одно повертався.

Оновлено: Згодом у ЦПК повідомили, що будуть подавати апеляцію. Там також повідомили, що не отримали копії рішення суду: "Ба більше — справу Вовк розглядав без жодного засідання (у письмовому провадженні). Окільки, на думку судді, ця справа є "малозначною".

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