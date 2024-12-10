Ізраїльські танки помітили за 25 км від Дамаска – ЗМІ

Ізраїльскі військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки і одне сирійське джерело безпеки, CNN

Дослівно: "Ізраїльське військове вторгнення на південь Сирії досягло приблизно 25 кілометрів (16 миль) на південний захід від столиці Дамаска".

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Деталі: Сирійське джерело повідомило, що ізраїльські війська досягли Катани, яка знаходиться на відстані 10 кілометрів (6 миль) вглиб сирійської території, на схід від демілітаризованої зони, що відокремлює Голанські висоти від Сирії.

Незважаючи на ці повідомлення, ЦАХАЛ заявив, що планує діяти лише в межах буферної зони, а не за її межами.

Ізраїльські військові відмовилися коментувати ці повідомлення.

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Також вранці журналісти CNN повідомляли, що у Дамаску пролунали гучні вибухи з ночі до ранніх годин вівторка.

Згідно з повідомленням, над містом піднімається хмара диму. Причина диму не була зрозуміла.

Збройні сили Ізраїлю на той час відмовилися від коментарів на запитання CNN, чи завдавали вони ударів по Дамаску.

За даними джерел минулої ночі ВМС Ізраїлю також провели широкомасштабну операцію зі знищення військово-морського флоту колишнього режиму Асада в Сирії.

Повідомляється, що численні кораблі ВМС Сирії, озброєні ракетами класу "море-море", були знищені в результаті ударів ізраїльських ракетних катерів по бухті Мінет-ель-Бейда і порту Латакія на узбережжі Сирії.

Ізраїльські військово-повітряні сили тим часом здійснили близько 300 авіаударів у Сирії з моменту падіння режиму, знищивши сучасну зброю та інші засоби.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

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