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Израильские танки заметили в 25 км от Дамаска – СМИ

Станислав ПогориловВторник, 10 декабря 2024, 10:21
Израильские танки заметили в 25 км от Дамаска – СМИ
Фото: Getty Images

Израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник безопасности, CNN

Дословно: "Израильское военное вторжение на юг Сирии достигло примерно 25 километров (16 миль) к юго-западу от столицы Дамаска".

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Детали: Сирийский источник сообщил, что израильские войска достигли Катаны, которая находится на расстоянии 10 километров (6 миль) вглубь сирийской территории, к востоку от демилитаризованной зоны, отделяющей Голанские высоты от Сирии.

Несмотря на эти сообщения, ЦАХАЛ заявил, что планирует действовать только в пределах буферной зоны, а не за ее пределами.

Израильские военные отказались комментировать эти сообщения.

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Также утром журналисты CNN сообщали, что в Дамаске прогремели громкие взрывы с ночи до ранних часов вторника.

Согласно сообщению, над городом поднимается облако дыма. Причина дыма не была понятна.

Вооруженные силы Израиля в то время отказались от комментариев на вопрос CNN, наносили ли они удары по Дамаску.

По данным источников минувшей ночью ВМС Израиля также провели широкомасштабную операцию по уничтожению военно-морского флота бывшего режима Асада в Сирии.

Сообщается, что многочисленные корабли ВМС Сирии, вооруженные ракетами класса "море-море", были уничтожены в результате ударов израильских ракетных катеров по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия на побережье Сирии.

Израильские военно-воздушные силы тем временем совершили около 300 авиаударов в Сирии с момента падения режима, уничтожив современное оружие и другие средства.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Действующий президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что Соединенные Штаты нанесли авиаудары по территории Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
  • Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.
  • Вечером российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
  • Издание The New York Times написало, что израильские сухопутные войска впервые со времен Октябрьской войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии.

ИзраильСирия
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