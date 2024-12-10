Израильские танки заметили в 25 км от Дамаска – СМИ

Израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на два региональных источника безопасности и один сирийский источник безопасности, CNN

Дословно: "Израильское военное вторжение на юг Сирии достигло примерно 25 километров (16 миль) к юго-западу от столицы Дамаска".

Реклама:

Детали: Сирийский источник сообщил, что израильские войска достигли Катаны, которая находится на расстоянии 10 километров (6 миль) вглубь сирийской территории, к востоку от демилитаризованной зоны, отделяющей Голанские высоты от Сирии.

Несмотря на эти сообщения, ЦАХАЛ заявил, что планирует действовать только в пределах буферной зоны, а не за ее пределами.

Израильские военные отказались комментировать эти сообщения.

РЕКЛАМА:

Также утром журналисты CNN сообщали, что в Дамаске прогремели громкие взрывы с ночи до ранних часов вторника.

Согласно сообщению, над городом поднимается облако дыма. Причина дыма не была понятна.

Вооруженные силы Израиля в то время отказались от комментариев на вопрос CNN, наносили ли они удары по Дамаску.

По данным источников минувшей ночью ВМС Израиля также провели широкомасштабную операцию по уничтожению военно-морского флота бывшего режима Асада в Сирии.

Сообщается, что многочисленные корабли ВМС Сирии, вооруженные ракетами класса "море-море", были уничтожены в результате ударов израильских ракетных катеров по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия на побережье Сирии.

Израильские военно-воздушные силы тем временем совершили около 300 авиаударов в Сирии с момента падения режима, уничтожив современное оружие и другие средства.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория: