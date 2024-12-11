Российский удар по Запорожью: количество погибших достигло 9-ти человек

Количество погибших в результате удара по Запорожью 10 декабря достигло 9-ти человек - из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека, а в больнице умер раненый 74-летний мужчина, еще 22 человека пострадали.

Источник: ГСЧС, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели достали тело еще одного человека".

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фото: ГСЧС

Детали: Таким образом количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

фото: ГСЧС

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.

Обновлено. Позже Федоров сообщил, что несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина. "Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней. Не простим", - написал он.

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