Российский удар по Запорожью: количество погибших достигло 9-ти человек
Количество погибших в результате удара по Запорожью 10 декабря достигло 9-ти человек - из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека, а в больнице умер раненый 74-летний мужчина, еще 22 человека пострадали.
Источник: ГСЧС, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь Федорова: "Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели достали тело еще одного человека".
Детали: Таким образом количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.
Обновлено. Позже Федоров сообщил, что несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина. "Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней. Не простим", - написал он.
Предыстория:
- 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
- В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.
- Вечером 10 декабря спасатели освободили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
- По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 7.