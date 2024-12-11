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Российский удар по Запорожью: количество погибших достигло 9-ти человек

Анастасия Проц, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 12:54
Российский удар по Запорожью: количество погибших достигло 9-ти человек
ФОТО: ГСЧС

Количество погибших в результате удара по Запорожью 10 декабря достигло 9-ти человек - из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека, а в больнице умер раненый 74-летний мужчина, еще 22 человека пострадали.

Источник: ГСЧС, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Уже 8 погибших. Из-под завалов разрушенного здания спасатели достали тело еще одного человека".

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фото: ГСЧС

Детали: Таким образом количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

 
фото: ГСЧС

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.

Обновлено. Позже Федоров сообщил, что несмотря на усилия медиков в больнице умер еще один раненый. Это 74-летний мужчина. "Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней. Не простим", - написал он.

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Предыстория: 

  • 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания. 
  • В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения. 
  • Вечером 10 декабря спасатели освободили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
  • По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 7.

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