Оккупанты огласили приговоры девяти защитникам "Азовстали"

Во временно оккупированном Донецке так называемый "суд ДНР" приговорил от 24 лет до пожизненного заключения девять украинских защитников Мариуполя, которые попали в плен с "Азовстали".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет Мариуполя: "Сроки получили военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк".

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Детали: Оккупанты заявляют, что защитники Украины в марте 2022 года якобы обстреливали поселок Старый Крым.

Отмечается, что защитники будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Напомним: 11 ноября 2024 года так называемый "Верховный суд" незаконного военного образования "ДНР" приговорил к 17 годам заключения 8 украинских военных, которые якобы обстреливали Мариуполь.

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Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 16 августа 2023 года приговорил к 24 годам заключения двух пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка, а теробороновца Виталия Миненко - к 21 году колонии.

В июне 2023 года в российском Ростове-на-Дону устроили показательное судилище над 22 "азовцами", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", среди них было восемь женщин.

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