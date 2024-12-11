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Оккупанты огласили приговоры девяти защитникам "Азовстали"

Валентина РоманенкоСреда, 11 декабря 2024, 15:07
Оккупанты огласили приговоры девяти защитникам Азовстали
защитники «Азовстали». фото из сепаратистских СМИ

Во временно оккупированном Донецке так называемый "суд ДНР" приговорил от 24 лет до пожизненного заключения девять украинских защитников Мариуполя, которые попали в плен с "Азовстали".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет Мариуполя: "Сроки получили военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шестак, Назарий Мороз, Владислав Яворский, Вадим Шульга, Сергей Ямпольский, Максим Колбасин, Дмитрий Шалара, Владимир Пензин и Константин Романюк".

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Детали: Оккупанты заявляют, что защитники Украины в марте 2022 года якобы обстреливали поселок Старый Крым.

Отмечается, что защитники будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Напомним: 11 ноября 2024 года так называемый "Верховный суд" незаконного военного образования "ДНР" приговорил к 17 годам заключения 8 украинских военных, которые якобы обстреливали Мариуполь.

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Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 16 августа 2023 года приговорил к 24 годам заключения двух пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка, а теробороновца Виталия Миненко - к 21 году колонии.

В июне 2023 года в российском Ростове-на-Дону устроили показательное судилище над 22 "азовцами", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", среди них было восемь женщин.

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Мариупольоккупация
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