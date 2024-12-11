Повстанці у Сирії спалили могилу батька поваленого президента Асада
Бійці опозиційних сил у Сирії зруйнували могилу колишнього президента і батька Башара Асада Хафеза аль-Асада у місті Кардаха.
Джерело: ВВС
Деталі: У північно-західному регіоні Сирії Латакія у місті Кардаха повстанці спалили мавзолей, де був похований колишній президент Сирії та батько Башара Асада.
ВВС підтвердило кадри відео, на яких помічено повстанців, які скандують свої гасла на фоні мавзолею, що палає.
Хафез аль-Асад безжально правив Сирією з 1971 року до своєї смерті в 2000 році, коли влада перейшла до його сина.
Він народився та виріс у родині алавітів, відгалуження шиїтського ісламу та релігійної меншини в Сирії, головний центр населення якої знаходиться в провінції Латакія поблизу узбережжя Середземного моря біля кордону з Туреччиною.
Багато алавітів, які складають близько 10% населення країни, були затятими прихильниками Асадів під час їх тривалого перебування при владі.
Деякі з них тепер побоюються, що вони можуть стати мішенню опозиційних повстанців.
Передісторія:
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Водночас Росія того ж дня заявила, що внаслідок переговорів із повстанцями Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.
- Пізніше, 10 грудня з військової в'язниці Седная, яка стала символом жорстокості режиму Башара Асада, звільнили усіх ув'язнених.
- Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков 11 грудня заявив, що нинішня криза в Сирії є результатом політики президента Башара Асада, хоча раніше РФ допомогла стабілізувати ситуацію в країні.