Повстанці у Сирії спалили могилу батька поваленого президента Асада

Бійці опозиційних сил у Сирії зруйнували могилу колишнього президента і батька Башара Асада Хафеза аль-Асада у місті Кардаха.

Джерело: ВВС

Деталі: У північно-західному регіоні Сирії Латакія у місті Кардаха повстанці спалили мавзолей, де був похований колишній президент Сирії та батько Башара Асада.

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ВВС підтвердило кадри відео, на яких помічено повстанців, які скандують свої гасла на фоні мавзолею, що палає.

Хафез аль-Асад безжально правив Сирією з 1971 року до своєї смерті в 2000 році, коли влада перейшла до його сина.

Він народився та виріс у родині алавітів, відгалуження шиїтського ісламу та релігійної меншини в Сирії, головний центр населення якої знаходиться в провінції Латакія поблизу узбережжя Середземного моря біля кордону з Туреччиною.

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Багато алавітів, які складають близько 10% населення країни, були затятими прихильниками Асадів під час їх тривалого перебування при владі.

Деякі з них тепер побоюються, що вони можуть стати мішенню опозиційних повстанців.

Передісторія: