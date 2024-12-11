У Кремлі заявили, що нинішня ситуація в Сирії – результат політики Асада
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що нинішня криза в Сирії є результатом політики президента Башара Асада, хоча раніше РФ допомогла стабілізувати ситуацію в країні.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова
Деталі: За словами Пєскова, Росія свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в країні, яка загрожувала всьому регіону.
Пряма мова Пескова: "Росія допомогла Сирійській Арабській Республіці впоратися з терористами свого часу і сприяла стабілізації ситуації після того, як вона почала загрожувати всьому регіону. Для цього Росія витратила багато зусиль. Таким чином, вона виконала свою місію".
Деталі: Водночас він заявив, що подальші дії керівництва Башара Асада, спрямовані на розвиток країни, стали причиною нинішньої кризи.
"Цей розвиток призвів до складної ситуації, з якою зараз необхідно працювати, враховуючи поточні реалії," – додав Пєсков.
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Передісторія:
- 10 грудня українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.
- Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.
- 9 грудня прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.
- Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни.
- Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.