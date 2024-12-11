Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що нинішня криза в Сирії є результатом політики президента Башара Асада, хоча раніше РФ допомогла стабілізувати ситуацію в країні.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Деталі: За словами Пєскова, Росія свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в країні, яка загрожувала всьому регіону.

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Пряма мова Пескова: "Росія допомогла Сирійській Арабській Республіці впоратися з терористами свого часу і сприяла стабілізації ситуації після того, як вона почала загрожувати всьому регіону. Для цього Росія витратила багато зусиль. Таким чином, вона виконала свою місію".

Деталі: Водночас він заявив, що подальші дії керівництва Башара Асада, спрямовані на розвиток країни, стали причиною нинішньої кризи.

"Цей розвиток призвів до складної ситуації, з якою зараз необхідно працювати, враховуючи поточні реалії," – додав Пєсков.

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