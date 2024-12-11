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У Кремлі заявили, що нинішня ситуація в Сирії – результат політики Асада

Анастасія ПроцСереда, 11 грудня 2024, 12:27
У Кремлі заявили, що нинішня ситуація в Сирії – результат політики Асада
Пєсков. Ілюстративне фото: Getty Images

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що нинішня криза в Сирії є результатом політики президента Башара Асада, хоча раніше РФ допомогла стабілізувати ситуацію в країні.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк", який публікує аудіокоментар Пєскова

Деталі: За словами Пєскова, Росія свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в країні, яка загрожувала всьому регіону.

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Пряма мова Пескова: "Росія допомогла Сирійській Арабській Республіці впоратися з терористами свого часу і сприяла стабілізації ситуації після того, як вона почала загрожувати всьому регіону. Для цього Росія витратила багато зусиль. Таким чином, вона виконала свою місію".

Деталі: Водночас він заявив, що подальші дії керівництва Башара Асада, спрямовані на розвиток країни, стали причиною нинішньої кризи.

"Цей розвиток призвів до складної ситуації, з якою зараз необхідно працювати, враховуючи поточні реалії," – додав Пєсков.

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Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

Передісторія:

  • 10 грудня українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.
  • Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.
  • 9 грудня прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.
  • Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
  • За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.

РосіяСирія
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