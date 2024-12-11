Повстанцы в Сирии сожгли могилу отца свергнутого президента Асада
Бойцы оппозиционных сил в Сирии разрушили могилу бывшего президента и отца Башара Асада Хафеза аль-Асада в городе Кардаха.
Источник: BBC
Детали: В северо-западном регионе Сирии, в провинции Латакия, в городе Кардаха повстанцы сожгли мавзолей, где был похоронен бывший президент Сирии и отец Башара Асада.
BBC подтвердило подлинность видеокадров, на которых запечатлены повстанцы, скандирующие свои лозунги на фоне горящего мавзолея.
Хафез аль-Асад безжалостно правил Сирией с 1971 года до своей смерти в 2000 году, после чего власть перешла к его сыну.
Он родился и вырос в семье алавитов – ответвления шиитского ислама и религиозного меньшинства в Сирии. Основной центр их населения находится в провинции Латакия, неподалеку от побережья Средиземного моря и границы с Турцией.
Многие алавиты, составляющие около 10% населения страны, были ярыми сторонниками семьи Асадов на протяжении их длительного правления.
Некоторые из них теперь опасаются, что могут стать целью оппозиционных повстанцев.
Предыстория:
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об освобождении столицы Сирии - города Дамаск. Асад бежал.
- В тот же день Россия заявила, что в результате переговоров с повстанцами Башар Асад принял решение покинуть пост президента и покинул страну, распорядившись передать власть мирным путем.
- Позже, 10 декабря, из военной тюрьмы Сейдная, ставшей символом жестокости режима Башара Асада, освободили всех заключенных.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 11 декабря заявил, что нынешний кризис в Сирии является результатом политики Башара Асада, хотя ранее РФ помогала стабилизировать ситуацию в стране.