Повстанцы в Сирии сожгли могилу отца свергнутого президента Асада

Бойцы оппозиционных сил в Сирии разрушили могилу бывшего президента и отца Башара Асада Хафеза аль-Асада в городе Кардаха.

Источник: BBC

Детали: В северо-западном регионе Сирии, в провинции Латакия, в городе Кардаха повстанцы сожгли мавзолей, где был похоронен бывший президент Сирии и отец Башара Асада.

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BBC подтвердило подлинность видеокадров, на которых запечатлены повстанцы, скандирующие свои лозунги на фоне горящего мавзолея.

Хафез аль-Асад безжалостно правил Сирией с 1971 года до своей смерти в 2000 году, после чего власть перешла к его сыну.

Он родился и вырос в семье алавитов – ответвления шиитского ислама и религиозного меньшинства в Сирии. Основной центр их населения находится в провинции Латакия, неподалеку от побережья Средиземного моря и границы с Турцией.

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Многие алавиты, составляющие около 10% населения страны, были ярыми сторонниками семьи Асадов на протяжении их длительного правления.

Некоторые из них теперь опасаются, что могут стать целью оппозиционных повстанцев.

Предыстория: