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У Сирії звільнили в’язнів з жорстокої тюрми, відомої як "бійня": там утримували і катували роками

Ірина БалачукВівторок, 10 грудня 2024, 08:30
У Сирії звільнили в’язнів з жорстокої тюрми, відомої як бійня: там утримували і катували роками
Люди у в’язниці Седная після падіння режиму Башара Асада. Фото Getty Images

З військової в'язниці Седная, яка стала символом жорстокості режиму Башара Асада, звільнили усіх ув'язнених, повідомила неурядова організація "Білі шоломи", волонтери якої обшукали будівлю тюрми.

Джерело: Білі шоломи, Anadolu agency

Деталі: Повідомляється, що у цій в'язниці раніше утримували тисячі невинних людей, затриманих колишнім режимом Асада. Сім'ї зниклих безвісти і ті, хто вижив, вважали, що деякі ув'язнені, можливо, не змогли залишити в'язницю протягом останніх двох днів, коли був повалений режим Асада. За повідомленнями родичів зниклих безвісти, людей утримували в щільно закритих і охоронюваних таємних приміщеннях.

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Волонтери обшукали в’язницю. В операції було задіяно п'ять груп, у тому числі дві групи з собаками. Команди перевірили всі входи, виходи, вентиляційні шахти, каналізаційні системи, водопровідні труби тощо.

"Спеціалізовані групи "Білих шоломів" провели ретельний обшук усіх секцій, приміщень, підвалів, дворів та прилеглих територій в'язниці. Ці операції були проведені за допомогою осіб, знайомих з в'язницею та її плануванням. Однак жодних доказів існування невиявлених таємних камер або підвалів знайдено не було", – йдеться в повідомленні.

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Для довідки: В’язниця Седная розташована за 30 км на північ від Дамаск. За жорстокі тортури і убивства її називали "бійнею для людей".

Після березня 2011 року Седная стала центром утримання під вартою мирних протестувальників і членів збройної опозиції. Згідно з міжнародними звітами, всередині в’язниці таємно убили тисячі людей.

Вказується, що в період між 2011 і 2015 роками режим Асада здійснював масові страти без суду і слідства зі швидкістю до 50 осіб на тиждень.

За даними ЗМІ, режим утримував ув'язнених у нелюдських умовах, піддаючи їх систематичним тортурам, позбавляючи їжі, води та медичної допомоги.

Після того, як повстанці зайшли у передмістя столиці Сирії, Дамаска, вони взяли під контроль одну з в’язниць, де утримувалися політичні в’язні.

Після цього у соцмережах з’явилися фото та відео зображеннями повстанців, які штурмують Седнаю та звільняють людей.

Серед звільнених були навіть маленькі діти, яких утримували разом з матерями.  

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

Передісторія:

  • Режим Башара Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців 8 грудня закінчився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • Російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Сиріяв'язницятортури
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