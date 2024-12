У Сирії звільнили в’язнів з жорстокої тюрми, відомої як "бійня": там утримували і катували роками

З військової в'язниці Седная, яка стала символом жорстокості режиму Башара Асада, звільнили усіх ув'язнених, повідомила неурядова організація "Білі шоломи", волонтери якої обшукали будівлю тюрми.

Джерело: Білі шоломи, Anadolu agency

Деталі: Повідомляється, що у цій в'язниці раніше утримували тисячі невинних людей, затриманих колишнім режимом Асада. Сім'ї зниклих безвісти і ті, хто вижив, вважали, що деякі ув'язнені, можливо, не змогли залишити в'язницю протягом останніх двох днів, коли був повалений режим Асада. За повідомленнями родичів зниклих безвісти, людей утримували в щільно закритих і охоронюваних таємних приміщеннях.

Волонтери обшукали в’язницю. В операції було задіяно п'ять груп, у тому числі дві групи з собаками. Команди перевірили всі входи, виходи, вентиляційні шахти, каналізаційні системи, водопровідні труби тощо.

➡️ Drone footage of Sednaya prison captures relatives of prisoners searching the complex for victims • Between 2011 and 2015, around fifty people were hanged each week and detainees endured systematic torture pic.twitter.com/p3cw8jwddr

"Спеціалізовані групи "Білих шоломів" провели ретельний обшук усіх секцій, приміщень, підвалів, дворів та прилеглих територій в'язниці. Ці операції були проведені за допомогою осіб, знайомих з в'язницею та її плануванням. Однак жодних доказів існування невиявлених таємних камер або підвалів знайдено не було", – йдеться в повідомленні.

🔴 Sednaya Prison: A symbol of torture and inhumanity under Syria's brutal Assad regime



As Syria's 61-year Baath regime collapses, families wait in anguish around the infamous Sednaya Prison, clinging to hope for news of their missing loved ones pic.twitter.com/NtXwhhStkn