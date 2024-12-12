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Сі Цзіньпін вказав Медведєву на необхідність "розрядки" у війні проти України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 грудня 2024, 13:52
Сі Цзіньпін вказав Медведєву на необхідність розрядки у війні проти України
Сі Цзіньпін, Дмитро Медведєв, фото: "РИА Новости"

Лідер КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим нагадав про принципи недопущення розповсюдження "конфлікту" та вказав на необхідність "розрядки ситуації" у війні проти України.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на Центральне телебачення Китаю

Пряма мова Сі Цзіньпіна: "Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь".

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Деталі: Також на зустрічі лідер Китаю вказав Медведєву, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку ситуації".

Сам Медведєв заявив Сі Цзіньпіну, що привіз "особисте послання" від правителя РФ Володимира Путіна. "Я хочу передати вам привіт, найкращі побажання від президента Путіна, а також особисте послання від нього", - сказав він.

Що було раніше:

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  • У травні Лідер КНР Сі Цзіньпін під час пресконференції з правителем РФ Володимиром Путіним заявив, що Китай і РФ виступають за політичне врегулювання війни в Україні, яку розпочала Росія під керівництвом Путіна.
  • У жовтні Путін на саміті БРІКС у Росії також обговорював з Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".

Сі ЦзіньпінМедведєввійнаУкраїна
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