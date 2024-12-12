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Си Цзиньпин указал Медведеву на необходимость "разрядки" в войне против Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 12 декабря 2024, 13:52
Си Цзиньпин указал Медведеву на необходимость разрядки в войне против Украины
Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, фото "РИА Новости"

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым напомнил о принципах недопущения распространения "конфликта" и указал на необходимость "разрядки ситуации" в войне против Украины.

Источник: пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая

Прямая речь Си Цзиньпина: "По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь".

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Детали: Также на встрече лидер Китая указал Медведеву, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации".

Сам Медведев заявил Си Цзиньпину, что привез "личное послание" от правителя РФ Владимира Путина. "Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", - сказал он.

Что предшечствовало:

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  • В мае Лидер КНР Си Цзиньпин во время пресс-конференции с правителем РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и РФ выступают за политическое урегулирование войны в Украине, которую начала Россия под руководством Путина.
  • В октябре Путин на саммите БРИКС в России также обсуждал с Си Цзиньпином ситуацию в Украине и "дальнейшие контакты для продолжения диалога".

Си ЦзиньпинМедведеввойнаУкраина
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