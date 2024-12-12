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11 загиблих і 22 поранених: у Запоріжжі завершили рятувальну операцію після удару РФ 10 грудня

Анастасія ПроцЧетвер, 12 грудня 2024, 14:08
11 загиблих і 22 поранених: у Запоріжжі завершили рятувальну операцію після удару РФ 10 грудня
фото: Запорізька ОВА

Кількість загиблих через російський ракетний удар по медклініці в Запоріжжі 10 грудня зросла до 11, пошуково-рятувальну операцію, що тривала майже дві доби, завершено.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11".

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Деталі: Федоров повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку.

Оновлено: Очільник ОВА пізніше повідомив, що пошуково-рятувальна операція, що тривала майже дві доби, завершена.

За словами Ігоря Клименка, роботи тривали понад 46 годин. 

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Внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу загинуло 11 людей, ще 22 люди травмовано, серед них є 5-річна дівчинка. 

 
фото: ДСНС

Наразі слідчі поліції документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів проти цивільного населення. Зазначається, що від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна. 

Передісторія:

  • 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
  • Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір 10 грудня загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.  
  • Також увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.
  • Вранці 12 грудня рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. За словами Федорова, під завалами залишалася одна людина. 

Запоріжжяракетний ударжертви
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