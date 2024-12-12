11 загиблих і 22 поранених: у Запоріжжі завершили рятувальну операцію після удару РФ 10 грудня

Кількість загиблих через російський ракетний удар по медклініці в Запоріжжі 10 грудня зросла до 11, пошуково-рятувальну операцію, що тривала майже дві доби, завершено.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11".

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Деталі: Федоров повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку.

Оновлено: Очільник ОВА пізніше повідомив, що пошуково-рятувальна операція, що тривала майже дві доби, завершена.

За словами Ігоря Клименка, роботи тривали понад 46 годин.

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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію, яка тривала 46 годин



Відео: ДСНС pic.twitter.com/kvHjKhDwPe — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 12, 2024

Внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу загинуло 11 людей, ще 22 люди травмовано, серед них є 5-річна дівчинка.

фото: ДСНС

Наразі слідчі поліції документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів проти цивільного населення. Зазначається, що від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна.

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