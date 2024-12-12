11 загиблих і 22 поранених: у Запоріжжі завершили рятувальну операцію після удару РФ 10 грудня
Кількість загиблих через російський ракетний удар по медклініці в Запоріжжі 10 грудня зросла до 11, пошуково-рятувальну операцію, що тривала майже дві доби, завершено.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко
Пряма мова: "На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11".
Деталі: Федоров повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку.
Оновлено: Очільник ОВА пізніше повідомив, що пошуково-рятувальна операція, що тривала майже дві доби, завершена.
За словами Ігоря Клименка, роботи тривали понад 46 годин.
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію, яка тривала 46 годин— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 12, 2024
Відео: ДСНС pic.twitter.com/kvHjKhDwPe
Внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу загинуло 11 людей, ще 22 люди травмовано, серед них є 5-річна дівчинка.
Наразі слідчі поліції документують наслідки чергового воєнного злочину окупантів проти цивільного населення. Зазначається, що від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна.
Передісторія:
- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
- Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір 10 грудня загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
- Також увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.
- Вранці 12 грудня рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. За словами Федорова, під завалами залишалася одна людина.