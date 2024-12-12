11 погибших и 22 раненых: в Запорожье завершили спасательную операцию после удара РФ 10 декабря
Количество погибших из-за российского ракетного удара по медклинике в Запорожье 10 декабря возросло до 11, поисково-спасательная операция, длившаяся почти двое суток, завершена.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, министр внутренних дел Игорь Клименко
Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в Запорожье возросло до 11".
Детали: Федоров сообщил, что спасатели достали тело женщины из-под завалов дома.
Обновлено: Глава ОВА позже сообщил, что поисково-спасательная операция, длившаяся почти двое суток, завершена.
По словам Игоря Клименко, работы продолжались более 46 часов.
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію, яка тривала 46 годин— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 12, 2024
Відео: ДСНС pic.twitter.com/kvHjKhDwPe
В результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них есть 5-летняя девочка.
Сейчас следователи полиции документируют последствия очередного военного преступления оккупантов против гражданского населения. Отмечается, что от граждан поступило 120 заявлений о повреждении имущества.
Предыстория:
- 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
- В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер 10 декабря погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения.
- Также вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
- Утром 12 декабря спасатели деблокировали тело еще одной женщины. По словам Федорова, под завалами оставался один человек.