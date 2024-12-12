11 погибших и 22 раненых: в Запорожье завершили спасательную операцию после удара РФ 10 декабря

Количество погибших из-за российского ракетного удара по медклинике в Запорожье 10 декабря возросло до 11, поисково-спасательная операция, длившаяся почти двое суток, завершена.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь: "К сожалению, количество погибших в Запорожье возросло до 11".

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Детали: Федоров сообщил, что спасатели достали тело женщины из-под завалов дома.

Обновлено: Глава ОВА позже сообщил, что поисково-спасательная операция, длившаяся почти двое суток, завершена.

По словам Игоря Клименко, работы продолжались более 46 часов.

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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію, яка тривала 46 годин



Відео: ДСНС pic.twitter.com/kvHjKhDwPe — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 12, 2024

В результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них есть 5-летняя девочка.

фото: ГСЧС

Сейчас следователи полиции документируют последствия очередного военного преступления оккупантов против гражданского населения. Отмечается, что от граждан поступило 120 заявлений о повреждении имущества.

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