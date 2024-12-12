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Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти 2 військові бази – Bloomberg

Альона Мазуренко Четвер, 12 грудня 2024, 18:28
Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти 2 військові бази – Bloomberg
Роcійські війська в Сирії. Фото Getty Images

За даними джерел видання, Росія наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Анонімні джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході заявили, що переговори ведуться про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.

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Військово-морська база є єдиним російським хабом на Середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення російських операцій в Африці.

Дослівно: "Міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неформальна домовленість з "Хаят Тахрір Аш-Шам", колишнім відгалуженням "Аль-Каїди", яке очолило наступ з метою повалення Асада, про те, що воно може залишитися на сирійських базах, повідомило джерело в Росії.

Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, застеріг співрозмовник".

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Російська військово-морська база в Тартусі, фото: Maxar Technologies

Деталі: Водночас перевірити цю інформацію у представників перехідного уряду Сирії не вдалося відразу.

Крах режиму Башара Асада в Сирії фактично позбавив сенсу 49-річну оренду баз, яку Росія отримала у 2017 році, через два роки після того, як Путін відправив своїх військових на підтримку сил Асада.

Нагадаємо:

  • Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.
  • Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
  • Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.
  • 10 грудня українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.

СиріяРосія
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