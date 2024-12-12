Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти 2 військові бази – Bloomberg
За даними джерел видання, Росія наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Анонімні джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході заявили, що переговори ведуться про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.
Військово-морська база є єдиним російським хабом на Середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення російських операцій в Африці.
Дослівно: "Міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неформальна домовленість з "Хаят Тахрір Аш-Шам", колишнім відгалуженням "Аль-Каїди", яке очолило наступ з метою повалення Асада, про те, що воно може залишитися на сирійських базах, повідомило джерело в Росії.
Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, застеріг співрозмовник".
Деталі: Водночас перевірити цю інформацію у представників перехідного уряду Сирії не вдалося відразу.
Крах режиму Башара Асада в Сирії фактично позбавив сенсу 49-річну оренду баз, яку Росія отримала у 2017 році, через два роки після того, як Путін відправив своїх військових на підтримку сил Асада.
Нагадаємо:
- Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни.
- За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.
- Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.
- 10 грудня українська розвідка повідомила, що росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.