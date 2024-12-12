Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии, чтобы сохранить 2 военные базы – Bloomberg
По данным источников издания, Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.
Источник: Bloomberg
Детали: Анонимные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке заявили, что переговоры ведутся о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.
Военно-морская база является единственным российским хабом на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций в Африке.
Дословно: "Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неформальная договоренность с „Хаят Тахрир Аш-Шам", бывшим ответвлением "Аль-Каиды", которое возглавило наступление с целью свержения Асада, о том, что оно может остаться на сирийских базах, сообщил источник в России.
Ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии, предостерег собеседник".
Детали: В то же время проверить эту информацию у представителей переходного правительства Сирии не удалось сразу.
Крах режима Башара Асада в Сирии фактически лишил смысла 49-летнюю аренду баз, которую Россия получила в 2017 году, через два года после того, как Путин отправил своих военных в поддержку сил Асада.
Напомним:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.
- Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.
- 10 декабря украинская разведка сообщила, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.