Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду

Матір екснардепки VI і VII скликань Ірини Бережної Олену, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями "спеціальної військової операції", засудили до 14 років ув’язнення за державну зраду.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: У повідомленні прокуратури не названо імені фігурантки, але з обставин справи випливає, що йдеться про Олену Бережну.

Прокурори у суді довели, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

У лютому 2022 року жінка, отримавши завдання від кураторів в РФ, підготувала лист на ім’я постійного представника Росії при ООН Небензі, в якому із застосуванням маніпулятивних технологій розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, виправдовуючи таким чином військову агресію росіян.

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Зокрема, обвинувачена писала про те, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні", про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають "вбивати росіян". Російські куратори у переписці радили жінці "до повної зачистки сидіти вдома".

Надалі, 28 лютого 2022 року під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник РФ при ООН Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою (куди її помістили в 2022 році - ред.).

Передісторія: