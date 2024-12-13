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Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 16:41
Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду
Олена Бережна. фото з відкритих джерел

Матір екснардепки VI і VII скликань Ірини Бережної Олену, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями "спеціальної військової операції", засудили до 14 років ув’язнення за державну зраду.

Джерело: Київська міська прокуратураСБУ

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: У повідомленні прокуратури не названо імені фігурантки, але з обставин справи випливає, що йдеться про Олену Бережну.

Прокурори у суді довели, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

У лютому 2022 року жінка, отримавши завдання від кураторів в РФ, підготувала лист на ім’я постійного представника Росії при ООН Небензі, в якому із застосуванням маніпулятивних технологій розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, виправдовуючи таким чином військову агресію росіян.

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Зокрема, обвинувачена писала про те, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні", про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають "вбивати росіян". Російські куратори у переписці радили жінці "до повної зачистки сидіти вдома".

Надалі, 28 лютого 2022 року під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник РФ при ООН Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

 

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою (куди її помістили в 2022 році - ред.).

Передісторія:

  • Лідерка громадського об'єднання "Сила добра" Олена Бережна брала участь в акції "Безсмертний полк" в Києві 2018 року. Тоді її затримали за георгіївську стрічку. 
  • У листопаді 2018 року працівники СБУ прийшли з обшуком у квартиру Олени Бережної в межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (насильницьке повалення влади і держзрада).
  • Тоді в Бережної виявили документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ, також знайшли лист на ім'я голови МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.
  • У травні 2019 року поліція затримала Олену Бережну за носіння футболки із забороненою символікою.
  • Дочка Олени Бережної, Ірина Бережна, була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя. В серпні 2017 року вона загинула в ДТП.

держзрада
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