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Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену

Валентина РоманенкоПятница, 13 декабря 2024, 16:41
Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену
Елена Бережная. фото из открытых источников

Мать экс-нардепа VI и VII созывов Ирины Бережной Елену, которая писала письма постоянному представителю РФ при ООН о поддержке украинцами "специальной военной операции", приговорили к 14 годам заключения за государственную измену.

Источник: Киевская городская прокуратураСБУ

Дословно: "За поддержание публичного обвинения Киевской городской прокуратурой киевлянка приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества".

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Детали: В сообщении прокуратуры не названо имя фигурантки, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Елене Бережной.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая, которая является гражданкой Украины и председателем украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В феврале 2022 года женщина, получив задание от кураторов в РФ, подготовила письмо на имя постоянного представителя России при ООН Небензи, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине, оправдывая таким образом военную агрессию россиян.

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В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую „спецоперацию РФ в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто бы политики официально призывают "убивать россиян". Российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".

В дальнейшем, 28 февраля 2022 года во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель РФ при ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.

 

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей (куда ее поместили в 2022 году - ред.).

Предыстория:

  • Лидер общественного объединения "Сила добра" Елена Бережная участвовала в акции "Бессмертный полк" в Киеве в 2018 году. Тогда ее задерживали за георгиевскую ленту.
  • В ноябре 2018 года работники СБУ пришли с обыском в квартиру Елены Бережной в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена).
  • Тогда у Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.
  • В мае 2019 года полиция задержала Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.
  • Дочь Елены Бережной, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия. В августе 2017 она погибла в ДТП.

госизмена
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