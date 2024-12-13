Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену
Мать экс-нардепа VI и VII созывов Ирины Бережной Елену, которая писала письма постоянному представителю РФ при ООН о поддержке украинцами "специальной военной операции", приговорили к 14 годам заключения за государственную измену.
Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ
Дословно: "За поддержание публичного обвинения Киевской городской прокуратурой киевлянка приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества".
Детали: В сообщении прокуратуры не названо имя фигурантки, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Елене Бережной.
Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая, которая является гражданкой Украины и председателем украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.
В феврале 2022 года женщина, получив задание от кураторов в РФ, подготовила письмо на имя постоянного представителя России при ООН Небензи, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине, оправдывая таким образом военную агрессию россиян.
В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую „спецоперацию РФ в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто бы политики официально призывают "убивать россиян". Российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".
В дальнейшем, 28 февраля 2022 года во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель РФ при ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.
До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей (куда ее поместили в 2022 году - ред.).
Предыстория:
- Лидер общественного объединения "Сила добра" Елена Бережная участвовала в акции "Бессмертный полк" в Киеве в 2018 году. Тогда ее задерживали за георгиевскую ленту.
- В ноябре 2018 года работники СБУ пришли с обыском в квартиру Елены Бережной в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена).
- Тогда у Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.
- В мае 2019 года полиция задержала Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.
- Дочь Елены Бережной, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия. В августе 2017 она погибла в ДТП.