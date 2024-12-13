Мать экс-нардепа от Партии регионов получила 14 лет с конфискацией за госизмену

Мать экс-нардепа VI и VII созывов Ирины Бережной Елену, которая писала письма постоянному представителю РФ при ООН о поддержке украинцами "специальной военной операции", приговорили к 14 годам заключения за государственную измену.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Дословно: "За поддержание публичного обвинения Киевской городской прокуратурой киевлянка приговором суда признана виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества".

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Детали: В сообщении прокуратуры не названо имя фигурантки, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Елене Бережной.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемая, которая является гражданкой Украины и председателем украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказывала помощь стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В феврале 2022 года женщина, получив задание от кураторов в РФ, подготовила письмо на имя постоянного представителя России при ООН Небензи, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине, оправдывая таким образом военную агрессию россиян.

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В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую „спецоперацию РФ в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также будто бы политики официально призывают "убивать россиян". Российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".

В дальнейшем, 28 февраля 2022 года во время одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель РФ при ООН Небензя сослался в своей официальной речи на это письмо как доказательство противоправных действий Украины.

До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под стражей (куда ее поместили в 2022 году - ред.).

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