Ізраїль завдав авіаударів по військових обʼєктах у сирійському Тартусі, де розташована база РФ

Вночі проти 16 грудня Ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Атака сконцентрувалася на низці об’єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. За даними ізраїльських ЗМІ, авіаудари влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема на базу, яку використовували військово-морські сили РФ, а також на військовий судноремонтний завод.

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פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס - בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024

Дослівно: "Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року".

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