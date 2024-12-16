Ізраїль завдав авіаударів по військових обʼєктах у сирійському Тартусі, де розташована база РФ
Вночі проти 16 грудня Ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Атака сконцентрувалася на низці об’єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. За даними ізраїльських ЗМІ, авіаудари влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема на базу, яку використовували військово-морські сили РФ, а також на військовий судноремонтний завод.
פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס - בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub— נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024
Дослівно: "Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року".
💥🔥 Tartus pic.twitter.com/Gshsa2mIrc— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) December 16, 2024
Передісторія:
- 8 грудня Сполучені Штати завдали десятки авіаударів по відомих їм об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії, щоб не дати терористам відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.
- Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.
- ЦАХАЛ заявив, що "центр управління вогнем Північного командування завдав авіаударів по 130 об'єктах у Сирії, включаючи склади зброї, військові споруди, пускові установки та вогневі позиції".
- ООН закликала Ізраїль припинити завдавати удари по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.