В ООН закликали Ізраїль припинити бити по Сирії, яка оговтується від правління Асада

Спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен, виступаючи у вівторок в Женеві, закликав Ізраїль припинити наносити удари по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Ми продовжуємо спостерігати пересування ізраїльських військ і бомбардування сирійської території. Це має припинитися. Це надзвичайно важливо".

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Деталі: Посланець ООН також додав, що "ніхто, абсолютно ніхто" не очікував падіння режиму Асада, в тому числі, на його думку, і самі повстанські угруповання.

"Навіть збройні групи, які зараз контролюють Дамаск, були здивовані тим, що сталося", - зазначив він в ООН.

Перед цим, у понеділок Ізраїль заявив, що завдав удару по сирійській хімічній зброї. Він також перекинув свої війська в буферну зону, що відокремлює окуповані Ізраїлем Голанські висоти від решти Сирії, і наказав створити "зону безпеки" в глибині сирійської території.

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Нагадаємо: За даними The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки і одне сирійське джерело, ізраїльскі військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.

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