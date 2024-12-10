В ООН закликали Ізраїль припинити бити по Сирії, яка оговтується від правління Асада
Спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен, виступаючи у вівторок в Женеві, закликав Ізраїль припинити наносити удари по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Ми продовжуємо спостерігати пересування ізраїльських військ і бомбардування сирійської території. Це має припинитися. Це надзвичайно важливо".
Деталі: Посланець ООН також додав, що "ніхто, абсолютно ніхто" не очікував падіння режиму Асада, в тому числі, на його думку, і самі повстанські угруповання.
"Навіть збройні групи, які зараз контролюють Дамаск, були здивовані тим, що сталося", - зазначив він в ООН.
Перед цим, у понеділок Ізраїль заявив, що завдав удару по сирійській хімічній зброї. Він також перекинув свої війська в буферну зону, що відокремлює окуповані Ізраїлем Голанські висоти від решти Сирії, і наказав створити "зону безпеки" в глибині сирійської території.
Нагадаємо: За даними The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки і одне сирійське джерело, ізраїльскі військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.
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Передісторія:
- Чинний президент США Джо Байден в неділю оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів по території Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер привітав падіння "варварського режиму" Асада.
- Увечері російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.