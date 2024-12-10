Ізраїль заявив, що знищив військовий флот Сирії та зміцнює позиції біля Голанських висот
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.
Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву міністра під час його візиту на військово-морську базу в Хайфі
Деталі: Видання зазначає, що у своїй заяві Кац зазначив, що ізраїльські війська закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.
Також він наголосив на створенні "стерильної оборонної зони" на півдні Сирії, яка дозволить запобігти терористичним загрозам, при цьому уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні.
Нагадаємо:
- Телерадіокомпанія CNN повідомила, що спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен, виступаючи 10 грудня в Женеві, закликав Ізраїль припинити завдавати ударів по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.
- За даними The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки та одне сирійське джерело, ізраїльські військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.
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Передісторія:
- Чинний президент США Джо Байден 8 грудня оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів по території Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер привітав падіння "варварського режиму" Асада.
- Увечері російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.