Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль заявив, що знищив військовий флот Сирії та зміцнює позиції біля Голанських висот

Анастасія ПроцВівторок, 10 грудня 2024, 17:35
Ізраїль заявив, що знищив військовий флот Сирії та зміцнює позиції біля Голанських висот
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву міністра під час його візиту на військово-морську базу в Хайфі

Деталі: Видання зазначає, що у своїй заяві Кац зазначив, що ізраїльські війська закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами. 

Реклама:

Також він наголосив на створенні "стерильної оборонної зони" на півдні Сирії, яка дозволить запобігти терористичним загрозам, при цьому уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні.

Нагадаємо:

  • Телерадіокомпанія CNN повідомила, що спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен, виступаючи 10 грудня в Женеві, закликав Ізраїль припинити завдавати ударів по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.
  • За даними The Times of Israel з посиланням на два регіональних джерела безпеки та одне сирійське джерело, ізраїльські військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

ІзраїльСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

Усі новини...
Ізраїль
В ООН закликали Ізраїль припинити бити по Сирії, яка оговтується від правління Асада
Ізраїльські танки помітили за 25 км від Дамаска – ЗМІ
Нетаньягу вперше свідчитиме в суді у справі про корупцію – ЗМІ
Останні новини
09:22
На німецькій військовій базі затримали чоловіка, який міг шпигувати для Китаю
09:14
Apple відмовилася від планів щодо сервісу підписки на iPhone
09:07
Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
08:50
У Держдепі пояснили мету додаткових санкцій щодо Nord Stream 2
08:43
ППО збила 45 російських дронів, інші 40 не досягли цілей – Повітряні сили
08:28
На Курському плацдармі війська РФ за добу намагались пробити оборону ЗСУ майже 70 разів
08:22
Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія
07:57
футболНа чемпіонаті світу з футболу в Саудівській Аравії не буде продаватися алкоголь
07:42
ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ
07:20
Президент підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: