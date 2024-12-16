Израиль нанес авиаудары по военным объектам в сирийском Тартусе, где расположена база РФ
В ночь на 16 декабря Израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус, где расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод.
Источник: The Times of Israel
Детали: Атака сконцентрировалась на ряде объектов в Тартусе и сирийской провинции Латакия. По данным израильских СМИ, авиаудары попали в объекты, связанные с российскими военными, в частности на базу, которую использовали военно-морские силы РФ, а также на военный судоремонтный завод.
פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס - בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub— נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024
Дословно: "Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса „земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, и это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года".
💥🔥 Tartus pic.twitter.com/Gshsa2mIrc— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) December 16, 2024
Предыстория:
- 8 декабря Соединенные Штаты нанесли десятки авиаударов по известным им объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии, чтобы не дать террористам восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 10 декабря израильские ракетные корабли ВМС уничтожили сирийский военный флот в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.
- ЦАХАЛ заявил, что "центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции".
- ООН призвала Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.
- Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.