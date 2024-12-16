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Израиль нанес авиаудары по военным объектам в сирийском Тартусе, где расположена база РФ

Иван ДьяконовПонедельник, 16 декабря 2024, 05:32
Израиль нанес авиаудары по военным объектам в сирийском Тартусе, где расположена база РФ
скриншот с відео

В ночь на 16 декабря Израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус, где расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод.

Источник: The Times of Israel

Детали: Атака сконцентрировалась на ряде объектов в Тартусе и сирийской провинции Латакия. По данным израильских СМИ, авиаудары попали в объекты, связанные с российскими военными, в частности на базу, которую использовали военно-морские силы РФ, а также на военный судоремонтный завод.

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Дословно: "Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса „земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, и это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года".

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Предыстория:

  • 8 декабря Соединенные Штаты нанесли десятки авиаударов по известным им объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии, чтобы не дать террористам восстановить свою позицию после падения правительства Башара Асада.
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что в ночь на 10 декабря израильские ракетные корабли ВМС уничтожили сирийский военный флот в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.
  • ЦАХАЛ заявил, что "центр управления огнем Северного командования нанес авиаудары по 130 объектам в Сирии, включая склады оружия, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции".
  • ООН призвала Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.
  • Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал смену власти в Сирии "хорошей новостью", а президент Франции Эмманюэль Макрон обрадовался, что "варварское государство" наконец свергнуто. Премьер Великобритании Кир Стармер приветствовал падение "варварского режима" Асада.

СирияИзраиль
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