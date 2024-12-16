Израиль нанес авиаудары по военным объектам в сирийском Тартусе, где расположена база РФ

В ночь на 16 декабря Израильская военная авиация осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус, где расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод.

Источник: The Times of Israel

Детали: Атака сконцентрировалась на ряде объектов в Тартусе и сирийской провинции Латакия. По данным израильских СМИ, авиаудары попали в объекты, связанные с российскими военными, в частности на базу, которую использовали военно-морские силы РФ, а также на военный судоремонтный завод.

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פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס - בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024

Дословно: "Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса „земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, и это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года".

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