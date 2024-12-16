Россия вывезла сотни военных из Дамаска – FT
После переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.
Источник: Financial Times
Дословно: "Россия эвакуировала по меньшей мере 400 солдат из региона Дамаска за последние дни в координации с главной повстанческой группировкой, которая свергла режим Башара Асада, заявил официальный представитель группировки".
Детали: По словам члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" Камала Лабабиди, российские солдаты были размещены в штаб-квартире Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы.
Кроме того, российские солдаты, дислоцированные в посольстве в Дамаске, также покинули страну в течение прошлой недели.
По словам Лабабиди, ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей стране.
Сообщается, что будущее российского присутствия в Сирии неясно. Москва предоставила войска для поддержки Асада, но уход из Дамаска является признаком того, что она сворачивает свое присутствие.
На этой неделе, по словам Лабабиди, российские военные посланники встретились с представителями "Хайат Тахрир аш-Шам", чтобы договориться о безопасном проходе конвоя. Он рассказал, что "русские приезжали, но только для координации отступления баз".
Он рассказал, что россияне покинули Дамаск в колонне наземным транспортом до московской авиабазы Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда самолеты доставили солдат обратно в Россию.
На видео, предоставленном СМИ, видно, как колонна из почти 100 единиц военной техники покидает район Дамаска, включая бронемашины, тракторы, топливозаправщики, мобильные медицинские подразделения и другие.
Хотя закрытие посольства не планируется, Лабабиди сказал, что российский чиновник сообщил ему о сокращении дипломатической активности.
Потеря авиабазы Хмеймим и военно-морской базы Москвы в Тартусе стала бы стратегической проблемой для России, которая использует эти две базы как логистические центры для своей деятельности в Средиземноморье и Африке.
Аналитики предполагают, что в обмен на сохранение этих баз Россия может предложить новому сирийскому правительству деньги, энергоносители или полезные ископаемые, а также политическую поддержку.
Отвечая на вопрос о будущем баз, Лабабиди сказал, что Россия пока не эвакуирует Хмеймим, а скорее отзывает персонал с других баз, расположенных там.
По словам источников, несколько известных сирийских семей, близких к режиму Асада, также скрываются в российском посольстве в Дамаске под защитой Москвы.
Предыстория:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.
- Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- 10 декабря украинская разведка сообщила, что россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.
- 12 декабря издание Bloomberg сообщило, что Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.