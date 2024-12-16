Россия вывезла сотни военных из Дамаска – FT

После переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.

Источник: Financial Times

Дословно: "Россия эвакуировала по меньшей мере 400 солдат из региона Дамаска за последние дни в координации с главной повстанческой группировкой, которая свергла режим Башара Асада, заявил официальный представитель группировки".

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Детали: По словам члена политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" Камала Лабабиди, российские солдаты были размещены в штаб-квартире Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы.

Кроме того, российские солдаты, дислоцированные в посольстве в Дамаске, также покинули страну в течение прошлой недели.

По словам Лабабиди, ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей стране.

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Сообщается, что будущее российского присутствия в Сирии неясно. Москва предоставила войска для поддержки Асада, но уход из Дамаска является признаком того, что она сворачивает свое присутствие.

На этой неделе, по словам Лабабиди, российские военные посланники встретились с представителями "Хайат Тахрир аш-Шам", чтобы договориться о безопасном проходе конвоя. Он рассказал, что "русские приезжали, но только для координации отступления баз".

Он рассказал, что россияне покинули Дамаск в колонне наземным транспортом до московской авиабазы Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда самолеты доставили солдат обратно в Россию.

На видео, предоставленном СМИ, видно, как колонна из почти 100 единиц военной техники покидает район Дамаска, включая бронемашины, тракторы, топливозаправщики, мобильные медицинские подразделения и другие.

Хотя закрытие посольства не планируется, Лабабиди сказал, что российский чиновник сообщил ему о сокращении дипломатической активности.

Потеря авиабазы Хмеймим и военно-морской базы Москвы в Тартусе стала бы стратегической проблемой для России, которая использует эти две базы как логистические центры для своей деятельности в Средиземноморье и Африке.

Аналитики предполагают, что в обмен на сохранение этих баз Россия может предложить новому сирийскому правительству деньги, энергоносители или полезные ископаемые, а также политическую поддержку.

Отвечая на вопрос о будущем баз, Лабабиди сказал, что Россия пока не эвакуирует Хмеймим, а скорее отзывает персонал с других баз, расположенных там.

По словам источников, несколько известных сирийских семей, близких к режиму Асада, также скрываются в российском посольстве в Дамаске под защитой Москвы.

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