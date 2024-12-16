Жодного разу я не думав про відставку: Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

Після падіння режиму та втечі до Росії сирійський диктатор Башар Асад вперше виступив із заявою, в якій стверджує, що покинув країну ввечері 8 грудня й що його від'їзд був незапланованим.

Джерело: заява у Telegram-каналі канцелярії Асада

Деталі: У заяві стверджується, що Асад перебував у столиці Сирії Дамаску, виконуючи свої обов'язки, до ночі 8 грудня.

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Пряма мова: "Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав до Латакії в координації з нашими російськими союзниками для нагляду за бойовими операціями. Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало зрозуміло, що наші війська повністю відійшли з усіх ліній фронту і що останні армійські позиції впали."

Деталі: За словами поваленого сирійського президента, ситуація продовжувала погіршуватися, і "російська військова база потрапила під інтенсивні атаки безпілотників".

Через неможливість залишити базу Москва звернулася до її командування з проханням організувати негайну евакуацію Асада до Росії ввечері 8 грудня.

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Асад також наголосив, що евакуація була організована вже після падіння Дамаска та паралічу всіх державних установ. Він заперечив можливість своєї відставки чи пошуку політичного притулку.

"Жодного разу під час цих подій я не розглядав варіант складання повноважень чи втечі. Єдиним вибором залишалася боротьба проти терористів. Це завжди було моїм принципом із самого початку війни", – написав він.

Окрім цього, диктатор зазначив, що його заява була опублікована в соціальних мережах після кількох невдалих спроб поширити її через арабські та міжнародні ЗМІ.

Він завершив заяву словами про відданість сирійському народу та надією на відновлення незалежності країни:

"Коли держава потрапляє в руки тероризму і втрачається здатність робити вагомий внесок, будь-яка посада втрачає мету, роблячи її зайняття безглуздим. Це жодним чином не применшує мого глибокого почуття приналежності до Сирії та її народу, зв’язку, який залишається непохитним за будь-якої позиції чи обставин. Це приналежність, сповнена надією, що Сирія знову стане вільною та незалежною".

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