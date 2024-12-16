Ни разу я не думал об отставке: Асад сделал первое заявление после побега из Сирии
После падения режима и бегства в Россию сирийский диктатор Башар Асад впервые выступил с заявлением, в котором утверждает, что покинул страну вечером 8 декабря и что его отъезд был незапланированным.
Источник: заявление в Telegram-канале канцелярии Асада
Детали: В заявлении утверждается, что Асад находился в столице Сирии Дамаске, выполняя свои обязанности, до ночи 8 декабря.
Прямая речь: "Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для надзора за боевыми операциями. По прибытии на авиабазу Хмеймим тем утром стало понятно, что наши войска полностью отошли со всех линий фронта и что последние армейские позиции пали."
Детали: По словам свергнутого сирийского президента, ситуация продолжала ухудшаться, и "российская военная база попала под интенсивные атаки беспилотников".
Из-за невозможности покинуть базу Москва обратилась к ее командованию с просьбой организовать немедленную эвакуацию Асада в Россию вечером 8 декабря.
Асад также отметил, что эвакуация была организована уже после падения Дамаска и паралича всех государственных учреждений. Он отрицает возможность своей отставки или поиска политического убежища.
"Ни разу во время этих событий я не рассматривал вариант сложения полномочий или побега. Единственным выбором оставалась борьба против террористов. Это всегда было моим принципом с самого начала войны", – написав він.
Кроме этого, диктатор отметил, что его заявление было опубликовано в социальных сетях после нескольких неудачных попыток распространить его через арабские и международные СМИ.
Он завершил заявление словами о преданности сирийскому народу и надеждой на восстановление независимости страны: "Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить весомый вклад, любая должность теряет цель, делая её занятие бессмысленным. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, связи, которая остается непоколебимой при любой позиции или обстоятельствах. Это принадлежность, исполненная надеждой, что Сирия вновь станет свободной и независимой".
Предыстория:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.
- Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
- Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- 16 декабря The Wall Street Journal отметила, что после падения режима президента Сирии Башара Асада началась "охота" за состоянием его семьи, которые те накапливали в течение полувека авторитарного правления. По оценкам, их активы могут достигать 12 миллиардов долларов, накопленных за полвека диктаторского правления.
- Financial Times сообщило, что после переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.