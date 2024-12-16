Ни разу я не думал об отставке: Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

После падения режима и бегства в Россию сирийский диктатор Башар Асад впервые выступил с заявлением, в котором утверждает, что покинул страну вечером 8 декабря и что его отъезд был незапланированным.

Источник: заявление в Telegram-канале канцелярии Асада

Детали: В заявлении утверждается, что Асад находился в столице Сирии Дамаске, выполняя свои обязанности, до ночи 8 декабря.

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Прямая речь: "Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для надзора за боевыми операциями. По прибытии на авиабазу Хмеймим тем утром стало понятно, что наши войска полностью отошли со всех линий фронта и что последние армейские позиции пали."

Детали: По словам свергнутого сирийского президента, ситуация продолжала ухудшаться, и "российская военная база попала под интенсивные атаки беспилотников".

Из-за невозможности покинуть базу Москва обратилась к ее командованию с просьбой организовать немедленную эвакуацию Асада в Россию вечером 8 декабря.

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Асад также отметил, что эвакуация была организована уже после падения Дамаска и паралича всех государственных учреждений. Он отрицает возможность своей отставки или поиска политического убежища.

"Ни разу во время этих событий я не рассматривал вариант сложения полномочий или побега. Единственным выбором оставалась борьба против террористов. Это всегда было моим принципом с самого начала войны", – написав він.

Кроме этого, диктатор отметил, что его заявление было опубликовано в социальных сетях после нескольких неудачных попыток распространить его через арабские и международные СМИ.

Он завершил заявление словами о преданности сирийскому народу и надеждой на восстановление независимости страны: "Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить весомый вклад, любая должность теряет цель, делая её занятие бессмысленным. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, связи, которая остается непоколебимой при любой позиции или обстоятельствах. Это принадлежность, исполненная надеждой, что Сирия вновь станет свободной и независимой".

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