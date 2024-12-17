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CCО показали, як знищують військових КНДР на Курщині: 50 солдатів за три дні

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 грудня 2024, 10:53
CCО показали, як знищують військових КНДР на Курщині: 50 солдатів за три дні
Фото: скриншот з відео

Спецпризначенці ССО оприлюднили відео бойової роботи зі знищення військових КНДР у Курській області, протягом трьох днів було вбито 50 північнокорейців, які беруть участь у війні на стороні Росії.

Джерело: командування ССО Збройних сил у Facebook

Дослівно: "Воїни 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47".

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Деталі: Повідомляється, що також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл. Бої тривають.

Що передувало:

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  • Українські військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових у Курській області після нещодавніх штурмів.
  • 15 грудня ГУР повідомило, що військові КНДР відкрили "дружній вогонь" і вбили 8 "кадировців".
  • У понеділок в ГУР заявили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Воробжа, Мартиновка Курської області дпідрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська ймовірно намагаються приховати втрати бійців з КНДР.

Курська область Північна КореявійнаЗбройні сили
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