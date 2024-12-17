CCО показали, как уничтожают военных КНДР на Курщине: 50 солдат за три дня
Вторник, 17 декабря 2024, 10:53
Спецназовцы ССО обнародовали видео боевой работы по уничтожению военных КНДР в Курской области, в течение трех дней было убито 50 северокорейцев, которые участвуют в войне против Украины на стороне России.
Источник: командование ССО Вооруженных сил в Facebook
Дословно: "Воины 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47".
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Детали: Сообщается, что также в этот период воины ССО поразили две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл. Бои продолжаются.
Что предшествовало:
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- Украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.
- 15 декабря ГУР сообщило, что военные КНДР открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".
- В понедельник в ГУР заявили, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Воробжа, Мартыновка Курской области дподразделения армии КНДР понесли значительные потери – речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска вероятно пытаются скрыть потери бойцов из КНДР.