Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем
Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко після виклику на допит до Служби безпеки України опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав лідера РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
Джерело: Бойко у TikTok
Пряма мова: "Я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією та воєнним злочинцем Путіним для виправдання нападу на нашу країну. Якщо когось із українців, які воюють на фронті або працюють у тилу заради перемоги, образили мої слова – я хочу вибачитися. Ми всі маємо бути об'єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом і відкласти всі внутрішні розбіжності".
@boykoyurij #ЮрийБойко #политика #Украина #война ♬ оригинальный звук - Юрий Бойко
Деталі: Бойко також закликав інших політиків "об'єднувати країну та людей" і працювати для спільної мети: "щоб якнайшвидше перемогти та розбити ворога".
Передісторія:
- Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
- 17 грудня Бойко прийшов на допит в СБУ.
- Згодом Бойко заявив, що у своєму відео про "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні говорив про п’ятого президента Петра Порошенка і парамілітарні групи.
- Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі УП зазначила, що діям голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка мають дати оцінку правоохоронні органи.