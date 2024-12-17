Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем

Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у Верховній Раді Юрій Бойко після виклику на допит до Служби безпеки України опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав лідера РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Джерело: Бойко у TikTok

Пряма мова: "Я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією та воєнним злочинцем Путіним для виправдання нападу на нашу країну. Якщо когось із українців, які воюють на фронті або працюють у тилу заради перемоги, образили мої слова – я хочу вибачитися. Ми всі маємо бути об'єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом і відкласти всі внутрішні розбіжності".

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Деталі: Бойко також закликав інших політиків "об'єднувати країну та людей" і працювати для спільної мети: "щоб якнайшвидше перемогти та розбити ворога".

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