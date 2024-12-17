Бойко после допроса в СБУ извинился перед украинцами и назвал Путина военным преступником

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко после вызова на допрос в Службу безопасности Украины опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.

Источник: Бойко в TikTok

Прямая речь: "Я точно не хочу, чтобы моё заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу ради победы, задели мои слова – я хочу извиниться. Мы все должны быть объединены, нацелены на победу над внешним врагом и отложить все внутренние разногласия".

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Детали: Бойко также призвал других политиков "объединять страну и людей" и работать для общей цели: "чтобы как можно быстрее победить и разбить врага".

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