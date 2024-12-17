Бойко после допроса в СБУ извинился перед украинцами и назвал Путина военным преступником
Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко после вызова на допрос в Службу безопасности Украины опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.
Источник: Бойко в TikTok
Прямая речь: "Я точно не хочу, чтобы моё заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу ради победы, задели мои слова – я хочу извиниться. Мы все должны быть объединены, нацелены на победу над внешним врагом и отложить все внутренние разногласия".
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Детали: Бойко также призвал других политиков "объединять страну и людей" и работать для общей цели: "чтобы как можно быстрее победить и разбить врага".
Предыстория:
- Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
- Позже он опубликовал новое видео, где заявил, что когда говорил о "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине имел в виду пятого президента Петра Порошенко и парамилитарные группы.
- 17 декабря Бойко пришел на допрос в СБУ. После допроса появилось видео Бойко с извинениями, правда, на российском языке.
- Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП отметила, что действия главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко должны получить оценку правоохранительных органов.