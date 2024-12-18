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ISW проаналізував, чому Росія приховує присутність північнокорейців на Курщині

Ольга Глущенко Середа, 18 грудня 2024, 04:44
ISW проаналізував, чому Росія приховує присутність північнокорейців на Курщині
Ілюстративне фото: Getty Images

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), офіційна Росія уникає визнання присутності північнокорейських військ у Курській області, оскільки де-факто воно означало б, що Кремль не може відвоювати власну територію без залучення іноземних військ.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті аналітиків нагадують, що речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив 16 грудня, що північнокорейські війська беруть участь у бойових діях і зазнають втрат у Курській області, оскільки російські офіційні джерела продовжують уникати повідомлень або підтверджень розгортання військ КНДР для участі у бойових діях в Росії.

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Кірбі заявив, що США спостерігали, як північнокорейські солдати переміщуються з "другої лінії" поля бою в Курській області до лінії фронту протягом останніх кількох днів.

Представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив 16 грудня, що північнокорейські військовослужбовці були вбиті і поранені в ході бойових дій в Курській області, але не уточнив, яких саме втрат зазнали північнокорейські військовослужбовці.

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові намагаються приховати втрати серед північнокорейського персоналу і спалюють обличчя загиблих солдатів КНДР, щоб приховати їхню присутність у Росії.

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Згодом Зеленський додав, що російські військові забороняють північнокорейським військовослужбовцям показувати свої обличчя під час навчань у Росії і намагаються видалити будь-які відеодокази того, що північнокорейські солдати діють на території Росії.

Крім того, українські військові та розвідувальні джерела раніше зазначали, що російські загарбники намагалися замаскувати північнокорейських солдатів під військових з Бурятії.

Аналітики зазначають, що ISW не спостерігав, щоб російські офіційні особи та державні ЗМІ визнавали присутність північнокорейських військ у Росії або їхню участь у бойових діях у Курській області.

Дослівно ISW: "Кремль, ймовірно, і надалі уникатиме повідомлень про розгортання північнокорейських військ у Курській області, оскільки це (визнання присутності військ КНДР на Курщині – ред.) означатиме німе визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для відвоювання власної території, і зробить надуманими заяви правителя Росії Володимира Путіна про те, що українська операція в Курській області призвела до високого рівня вербування росіян в армію".

Ключові висновки ISW за 17 грудня:

  • СБУ ліквідувала в Москві 17 грудня голову російських військ ядерного, біологічного, хімічного захисту генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова та його помічника майора Іллю Полікарпова.
  • Кремль і російські пропагандисти в переважній більшості намагалися представити ліквідацію Кіріллова як неспровокований терористичний акт, а не як наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і відповідальності Кіріллова за російські хімічні атаки та інформаційні операції проти України.
  • Російський ультранаціоналістичний інформаційний простір у переважній більшості закликав Кремль до відплати Україні, націлившись на її військово-політичне керівництво, і опосередковано критикував рішення Кремля не визнавати війну в Україні як повномасштабну війну, яка також впливає на російський тил.
  • Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив 16 грудня, що північнокорейські війська беруть участь у бойових діях і зазнають втрат у Курській області, оскільки російські офіційні джерела продовжують уникати повідомлень про розгортання північнокорейських військ для участі у бойових діях на території Росії або підтверджувати їх.
  • Ані Кремль, ані тимчасовий сирійський уряд, схоже, не впевнені у майбутньому російських баз у Сирії, що, ймовірно, пояснює триваючі видимі приготування Росії на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус до виведення військ, незважаючи на заяви і повідомлення про те, що тимчасовий сирійський уряд може розширити права Росії на базування.
  • Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська, Вугледара, Великої Новосілки та в Курській області.
  • Кремль розширює масштаби своєї програми "Час героїв", яка має на меті призначити відібраних Кремлем ветеранів на посади державних службовців, доручаючи російським регіональним урядам створити більш локальні аналоги.

Курська область КНДРвійнаISW
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