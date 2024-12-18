ISW проанализировал, почему Россия скрывает присутствие северокорейцев на Курщине

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), официальная Россия избегает признания присутствия северокорейских войск в Курской области, поскольку де-факто оно означало бы, что Кремль не может отвоевать собственную территорию без привлечения иностранных войск.

Источник: ISW

Детали: В отчете аналитиков напоминают, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил 16 декабря, что северокорейские войска участвуют в боевых действиях и несут потери в Курской области, поскольку российские официальные источники продолжают избегать сообщений или подтверждений развертывания войск КНДР для участия в боевых действиях в России.

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Кирби заявил, что США наблюдали, как северокорейские солдаты перемещаются со "второй линии" поля боя в Курской области к линии фронта в течение последних нескольких дней.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил 16 декабря, что северокорейские военнослужащие были убиты и ранены в ходе боевых действий в Курской области, но не уточнил, какие именно потери понесли северокорейские военнослужащие.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются скрыть потери среди северокорейского персонала и сжигают лица погибших солдат КНДР, чтобы скрыть их присутствие в России.

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Впоследствии Зеленский добавил, что российские военные запрещают северокорейским военнослужащим показывать свои лица во время учений в России и пытаются удалить любые видеодоказательства того, что северокорейские солдаты действуют на территории России.

Кроме того, украинские военные и разведывательные источники ранее отмечали, что российские захватчики пытались замаскировать северокорейских солдат под военных из Бурятии.

Аналитики отмечают, что ISW не наблюдал, чтобы российские официальные лица и государственные СМИ признавали присутствие северокорейских войск в России или их участие в боевых действиях в Курской области.

Дословно ISW: "Кремль, вероятно, и в дальнейшем будет избегать сообщений о развертывании северокорейских войск в Курской области, поскольку это (признание присутствия войск КНДР в Курской области - ред.) будет означать немое признание того, что России нужны иностранные войска для отвоевания собственной территории, и сделает надуманными заявления правителя России Владимира Путина о том, что украинская операция в Курской области привела к высокому уровню вербовки россиян в армию".

Ключевые выводы ISW за 17 декабря: