ISW проанализировал, почему Россия скрывает присутствие северокорейцев на Курщине
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), официальная Россия избегает признания присутствия северокорейских войск в Курской области, поскольку де-факто оно означало бы, что Кремль не может отвоевать собственную территорию без привлечения иностранных войск.
Источник: ISW
Детали: В отчете аналитиков напоминают, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил 16 декабря, что северокорейские войска участвуют в боевых действиях и несут потери в Курской области, поскольку российские официальные источники продолжают избегать сообщений или подтверждений развертывания войск КНДР для участия в боевых действиях в России.
Кирби заявил, что США наблюдали, как северокорейские солдаты перемещаются со "второй линии" поля боя в Курской области к линии фронта в течение последних нескольких дней.
Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил 16 декабря, что северокорейские военнослужащие были убиты и ранены в ходе боевых действий в Курской области, но не уточнил, какие именно потери понесли северокорейские военнослужащие.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются скрыть потери среди северокорейского персонала и сжигают лица погибших солдат КНДР, чтобы скрыть их присутствие в России.
Впоследствии Зеленский добавил, что российские военные запрещают северокорейским военнослужащим показывать свои лица во время учений в России и пытаются удалить любые видеодоказательства того, что северокорейские солдаты действуют на территории России.
Кроме того, украинские военные и разведывательные источники ранее отмечали, что российские захватчики пытались замаскировать северокорейских солдат под военных из Бурятии.
Аналитики отмечают, что ISW не наблюдал, чтобы российские официальные лица и государственные СМИ признавали присутствие северокорейских войск в России или их участие в боевых действиях в Курской области.
Дословно ISW: "Кремль, вероятно, и в дальнейшем будет избегать сообщений о развертывании северокорейских войск в Курской области, поскольку это (признание присутствия войск КНДР в Курской области - ред.) будет означать немое признание того, что России нужны иностранные войска для отвоевания собственной территории, и сделает надуманными заявления правителя России Владимира Путина о том, что украинская операция в Курской области привела к высокому уровню вербовки россиян в армию".
Ключевые выводы ISW за 17 декабря:
- СБУ ликвидировала в Москве 17 декабря главу российских войск ядерной, биологической, химической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Илью Поликарпова.
- Кремль и российские пропагандисты в подавляющем большинстве пытались представить ликвидацию Кириллова как неспровоцированный террористический акт, а не как следствие полномасштабного вторжения России в Украину и ответственности Кириллова за российские химические атаки и информационные операции против Украины.
- Российское ультранационалистическое информационное пространство в подавляющем большинстве призывало Кремль к возмездию Украине, нацелившись на ее военно-политическое руководство, и косвенно критиковало решение Кремля не признавать войну в Украине как полномасштабную войну, которая также влияет на российский тыл.
- Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил 16 декабря, что северокорейские войска участвуют в боевых действиях и несут потери в Курской области, поскольку российские официальные источники продолжают избегать сообщений о развертывании северокорейских войск для участия в боевых действиях на территории России или подтверждать их.
- Ни Кремль, ни временное сирийское правительство, похоже, не уверены в будущем российских баз в Сирии, что, вероятно, объясняет продолжающиеся видимые приготовления России на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус к выводу войск, несмотря на заявления и сообщения о том, что временное сирийское правительство может расширить права России на базирование.
- Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка, Покровска, Угледара, Великой Новоселки и в Курской области.
- Кремль расширяет масштабы своей программы "Время героев", которая имеет целью назначить отобранных Кремлем ветеранов на должности государственных служащих, поручая российским региональным правительствам создать более локальные аналоги.