В приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ
В мобильном приложении для военных "Армия+" со среды появился рапорт на возвращение из самовольного оставления части.
Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Мы сделали функционал в приложении "Армия +", где уже 0,5 млн военных, для того чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ. И чтобы мог оперативно восстановиться на службе, вернуть соцгарантии себе, зарплату, и дальше вернуться в ту часть, которую он хочет выбрать".
Детали: Она отметила, что функционал запускается 18 декабря, и дальше Минобороны будет наблюдать, довольны ли военные и как быстро обрабатывают рапорты.
"Если человек возвращается из СОЧ впервые, к нему не применяют никаких санкций. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановление на службе, все социальные выплаты и т.д.", - отметила Черногоренко.
По ее словам, рапорт на возвращение из СОЧ будут рассматривать 24 часа.
"В течение 24 часов военный получит сообщение, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их 17. Это именно те места, где быстро восстановят военного на службе. И, собственно, это временный пункт, с кого он дальше может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя", - сказала заместитель министра обороны.
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Предыстория:
- 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
- 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство.
- 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
- Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.
- На начало декабря добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.