В приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ

В мобильном приложении для военных "Армия+" со среды появился рапорт на возвращение из самовольного оставления части.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы сделали функционал в приложении "Армия +", где уже 0,5 млн военных, для того чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ. И чтобы мог оперативно восстановиться на службе, вернуть соцгарантии себе, зарплату, и дальше вернуться в ту часть, которую он хочет выбрать".

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Детали: Она отметила, что функционал запускается 18 декабря, и дальше Минобороны будет наблюдать, довольны ли военные и как быстро обрабатывают рапорты.

"Если человек возвращается из СОЧ впервые, к нему не применяют никаких санкций. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановление на службе, все социальные выплаты и т.д.", - отметила Черногоренко.

По ее словам, рапорт на возвращение из СОЧ будут рассматривать 24 часа.

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"В течение 24 часов военный получит сообщение, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их 17. Это именно те места, где быстро восстановят военного на службе. И, собственно, это временный пункт, с кого он дальше может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя", - сказала заместитель министра обороны.

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