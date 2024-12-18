Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ

Станислав ПогориловСреда, 18 декабря 2024, 19:13
В приложении Армия+ появился рапорт на возвращение из СОЧ
Фото: MIL.IN.UA

В мобильном приложении для военных "Армия+" со среды появился рапорт на возвращение из самовольного оставления части.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы сделали функционал в приложении "Армия +", где уже 0,5 млн военных, для того чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ. И чтобы мог оперативно восстановиться на службе, вернуть соцгарантии себе, зарплату, и дальше вернуться в ту часть, которую он хочет выбрать".

Реклама:

Детали: Она отметила, что функционал запускается 18 декабря, и дальше Минобороны будет наблюдать, довольны ли военные и как быстро обрабатывают рапорты.

"Если человек возвращается из СОЧ впервые, к нему не применяют никаких санкций. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановление на службе, все социальные выплаты и т.д.", - отметила Черногоренко.

По ее словам, рапорт на возвращение из СОЧ будут рассматривать 24 часа.

РЕКЛАМА:

"В течение 24 часов военный получит сообщение, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их 17. Это именно те места, где быстро восстановят военного на службе. И, собственно, это временный пункт, с кого он дальше может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя", - сказала заместитель министра обороны.

Знать больше: Побег из армии. Почему СОЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему

Предыстория:

  • 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство.
  • 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.
  • На начало декабря добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.

войнаВооруженные силыинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
война
Сырский о наступлении ВСУ на Курщину: "У меня не было выбора"
Передача "тел с Ил-76": Через месяц-два будет известно, действительно ли это останки пленных – Лубинец
Лубинец: За три года россияне казнили 177 военных ВСУ, в 2024 году тенденция ухудшилась
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: