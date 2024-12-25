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В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія атакує Україну ракетами і дронами

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 05:33
В Україні оголосили масштабну тривогу: Росія атакує Україну ракетами і дронами
фото: Getty Images

Вночі 25 грудня Повітряні сили України повідомили про зліт групи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 5:25 зафіксовано пуски крилатих ракет з Чорного моря.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря".

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Деталі: На всій території України оголошено повітряну тривогу.

 
Мапа: alerts.in.ua

О 06:00 Повітряні сили попередили про дві ракети в напрямку Харківщини з Білгородської області РФ.

О 06:02 повідомили про балістику на Харківщину.

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О 06:10 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія завдала щонайменше сім ударів балістичними ракетами по Харкову.

О 06:13 повідомили про крилату авіаційну ракету з Дніпропетровщини, яка рухається на Харківщину.

О 06:14 КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

О 06:15 КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук.

О 06:16 Ще КАР на Дніпро з північного сходу.

О 06:17 КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний.

О 06:19 Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід.

О 06:24 Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку.

О 06:25 Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг.

О 06:27 Ракета на сході Кіровоградщини, курс - північно-західний

О 06:28 Балістика на Харків.

О 06:29 Нова група крилатих ракет заходить на Дніпропетровщину з тимчасово окупованих територій Донеччини на півдні, курс - західний.

О 06:30 Балістика на Харківщині в напрямку Полтави.

Балістична ракета продовжує рухатись в напрямку Кременчука.

О 06:34 Нова група КР на сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

О 06:37 Ракета на сході Кіровоградщини, курс - північно-західний, на Черкащину.

О 06:39 Ракети на Дніпропетровщині, курс - північний/північно-західний.

О 06:41 КР на Зеленодольськ (Дніпропетровщина).

О 06:44 Нова група КР на сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

О 06:45 КР на Черкащині, курс - західний/північно-західний.

О 06:48 КР в напрямку Умані.

О 06:50 КР на сході Кіровоградщини, курс - західний.

О 06:51 КР на Черкащині, курс - Вінниччина.

О 06:53 КР в напрямку Вінниці!

О 06:56 КР на півдні Харківщини, курс - північно-західний.

КР на північному сході Дніпропетровщини, курс - північно західний.

О 06:57 КР в центрі Вінниччини, курс - західний.

Передісторія: 

  • 25 грудня о 01:36 ночі Повітряні сили України повідомили про зліт кількох бортів Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ.
  • Російські війська з вечора 24 грудня запускають по території України ударні безпілотники.

повітряна тривога
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