В Украине объявили масштабную тревогу: Россия атакует Украину ракетами и дронами

Ночью 25 декабря Воздушные силы Украины сообщили о взлете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 5:25 зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря".

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Детали: На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Карта: alerts.in.ua

В 06:00 Воздушные силы предупредили о двух ракетах в направлении Харьковщины из Белгородской области РФ.

В 06:02 сообщили о баллистике на Харьков.

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В 06:10 Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия нанесла по меньшей мере семь ударов баллистическими ракетами по Харькову.

В 06:13 сообщили о крылатой авиационной ракете с Днепропетровщины, которая движется на Харьковщину.

В 06:14 КАР с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.

В 06:15 КАР на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг.

В 06:16 Еще КАР на Днепр с северо-востока.

В 06:17 КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный.

В 06:19 Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад.

В 06:24 Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении.

В 06:25 Ракета на Днепропетровщине, курс - юго-западный, вероятно, на Кривой Рог.

В 06:27 Ракета на востоке Кировоградщины, курс - северо-западный.

В 06:28 Баллистика на Харьков.

В 06:29 Новая группа крылатых ракет заходит на Днепропетровщину с временно оккупированных территорий Донецкой области на юге, курс - западный.

В 06:30 Баллистика на Харьковщине в направлении Полтавы.

Баллистическая ракета продолжает двигаться в направлении Кременчуга.

В 06:34 Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

В 06:37 Ракета на востоке Кировоградщины, курс - северо-западный, на Черкасщину.

В 06:39 Ракеты на Днепропетровщине, курс - северный/северо-западный.

В 06:41 КР на Зеленодольск (Днепропетровская область).

В 06:44 Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

В 06:45 КР на Черкасщине, курс - западный/северо-западный.

В 06:48 КР в направлении Умани.

В 06:50 КР на востоке Кировоградщины, курс - западный.

В 06:51 КР в Черкасской области, курс - Винницкая область.

В 06:53 КР в направлении Винницы!

В 06:56 КР на юге Харьковщины, курс - северо-западный.

КР на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

В 06:57 КР в центре Винницкой области, курс - западный.

Предыстория: