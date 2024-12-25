В Украине объявили масштабную тревогу: Россия атакует Украину ракетами и дронами
Ночью 25 декабря Воздушные силы Украины сообщили о взлете группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 5:25 зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря".
Детали: На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В 06:00 Воздушные силы предупредили о двух ракетах в направлении Харьковщины из Белгородской области РФ.
В 06:02 сообщили о баллистике на Харьков.
В 06:10 Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российская армия нанесла по меньшей мере семь ударов баллистическими ракетами по Харькову.
В 06:13 сообщили о крылатой авиационной ракете с Днепропетровщины, которая движется на Харьковщину.
В 06:14 КАР с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
В 06:15 КАР на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг.
В 06:16 Еще КАР на Днепр с северо-востока.
В 06:17 КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный.
В 06:19 Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад.
В 06:24 Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении.
В 06:25 Ракета на Днепропетровщине, курс - юго-западный, вероятно, на Кривой Рог.
В 06:27 Ракета на востоке Кировоградщины, курс - северо-западный.
В 06:28 Баллистика на Харьков.
В 06:29 Новая группа крылатых ракет заходит на Днепропетровщину с временно оккупированных территорий Донецкой области на юге, курс - западный.
В 06:30 Баллистика на Харьковщине в направлении Полтавы.
Баллистическая ракета продолжает двигаться в направлении Кременчуга.
В 06:34 Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.
В 06:37 Ракета на востоке Кировоградщины, курс - северо-западный, на Черкасщину.
В 06:39 Ракеты на Днепропетровщине, курс - северный/северо-западный.
В 06:41 КР на Зеленодольск (Днепропетровская область).
В 06:44 Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.
В 06:45 КР на Черкасщине, курс - западный/северо-западный.
В 06:48 КР в направлении Умани.
В 06:50 КР на востоке Кировоградщины, курс - западный.
В 06:51 КР в Черкасской области, курс - Винницкая область.
В 06:53 КР в направлении Винницы!
В 06:56 КР на юге Харьковщины, курс - северо-западный.
КР на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.
В 06:57 КР в центре Винницкой области, курс - западный.
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