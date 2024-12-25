Зеленський про атаку росіян на Різдво: Понад 70 ракет по енергетиці, більше 50 збили

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти під час масованої атаки по енергетиці України на Різдво випустили понад 70 ракет і більш ніж сотню ударних дронів. За його словами, захисникам вдалося збити більше 50 ракет і значну частину БПЛА.

Джерело: Зеленський у соцмережах, Повітряні сили

Пряма мова: "Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні.

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За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла".

Деталі: Повітряні сили станом на 9-10 годину повідомляли про ракети у різних напрямках країни, зокрема курсом на Кривий Ріг, Кременчук.

О 10.21 повітряну загрозу в Україні скасували. Водночас зберігається загроза безпілотників на Харківщині.

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