Зеленский об атаке россиян на Рождество: Более 70 ракет по энергетике, больше 50 сбили
Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты во время массированной атаки по энергетике Украины на Рождество выпустили более 70 ракет и более чем сотню ударных дронов. По его словам, защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть БПЛА.
Источник: Зеленский в соцсетях, Воздушные силы
Прямая речь: "Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине.
По предварительным данным, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света".
Детали: Воздушные силы по состоянию на 9-10 часов сообщали о ракетах в разных направлениях страны, в частности курсом на Кривой Рог, Кременчуг.
В 10.21 воздушную угрозу в Украине отменили. В то же время сохраняется угроза беспилотников на Харьковщине.
Напомним:
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты осуществляют массированную атаку на энергетическую систему Украины.
- Российские оккупанты во время атаки 25 января ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
- Во время массированной атаки оккупантов на энергетику Украины россияне ударили по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения.
- Известно о звуках взрывов в Днепре, Кривом Роге, городе Самар и Каменское.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют баллистическими ракетами. В Салтовском районе пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Также попадание было зафиксировано в Киевском районе города.