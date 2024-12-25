Зеленский об атаке россиян на Рождество: Более 70 ракет по энергетике, больше 50 сбили

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты во время массированной атаки по энергетике Украины на Рождество выпустили более 70 ракет и более чем сотню ударных дронов. По его словам, защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть БПЛА.

Источник: Зеленский в соцсетях, Воздушные силы

Прямая речь: "Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине.

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По предварительным данным, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света".

Детали: Воздушные силы по состоянию на 9-10 часов сообщали о ракетах в разных направлениях страны, в частности курсом на Кривой Рог, Кременчуг.

В 10.21 воздушную угрозу в Украине отменили. В то же время сохраняется угроза беспилотников на Харьковщине.

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Напомним: