Через нічну атаку росіян на Дніпропетровщині загинула людина – ОВА

Через атаку російських окупантів на енергетику України в ніч на 25 грудня на Дніпропетровщині загинула людина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина".

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Деталі: Наразі у всіх областях країни, крім прифронтових, відбій повітряної тривоги.

За словами Лисака, у Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Побиті вікна у дев'ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники уже приборкали вогонь.

Глава ОВА повідомив, що поруч з людьми представники всіх служб і благодійники. Вони надають необхідні матеріали, аби тимчасово закрити побите.

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фото: Глава ОВА Сергій Лисак у соцмережах

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