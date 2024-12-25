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Через нічну атаку росіян на Дніпропетровщині загинула людина – ОВА

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 10:51
Через нічну атаку росіян на Дніпропетровщині загинула людина – ОВА
фото: ДСНС

Через атаку російських окупантів на енергетику України в ніч на 25 грудня на Дніпропетровщині загинула людина.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина".

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Деталі: Наразі у всіх областях країни, крім прифронтових, відбій повітряної тривоги.

За словами Лисака, у Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Побиті вікна у дев'ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники уже приборкали вогонь.

Глава ОВА повідомив, що поруч з людьми представники всіх служб і благодійники. Вони надають необхідні матеріали, аби тимчасово закрити побите.

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фото: Глава ОВА Сергій Лисак у соцмережах

Нагадаємо:

  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти здійснюють масовану атаку на енергетичну систему України.
  • Російські окупанти під час атаки 25 грудня вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
  • Під час масованої атаки окупантів на енергетику України росіяни вдарили по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання.
  • Відомо про звуки вибухів у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янське.

ракетний ударДніпропетровська областьвійнаенергетика
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